Великоросс Российские проекты за рубежом

«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии

В Венгрии состоялась церемония заливки первого бетона на АЭС «Пакш-2», сообщила реализующая проект российская госкорпорация «Росатом».

«Начало заливки „первого бетона“ в фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус „строящейся атомной электростанции“ по стандартам МАГАТЭ», — напомнили в компании.

В начале ноября 2025 года ведомство по атомной энергии Венгрии (ОАН) выдало необходимые разрешающие документы для начала основного строительства станции.

Источник: ria.ru

