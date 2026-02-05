«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии
В Венгрии состоялась церемония заливки первого бетона на АЭС «Пакш-2», сообщила реализующая проект российская госкорпорация «Росатом».
«Начало заливки „первого бетона“ в фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус „строящейся атомной электростанции“ по стандартам МАГАТЭ», — напомнили в компании.
В начале ноября 2025 года ведомство по атомной энергии Венгрии (ОАН) выдало необходимые разрешающие документы для начала основного строительства станции.
