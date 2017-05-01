Фоторепортаж «В музей прорыва блокады Ленинграда привезли танки»

В Кировском районе Ленинградской области перед музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленинграда» установлены танки Т-62М, Т-55М, Т-80Б, Т-72.

Реставрация техники

Танки послевоенного периода сформируют новую экспозицию «Наследники героев» и дополнят коллекцию уже установленных у музея экспонатов времен Великой Отечественной войны.

Боевые машины предоставлены Министерством обороны РФ по обращению главы

администрации Кировского района. Образцы техники демилитаризированы, отреставрированы и станут постоянными экспонатами музея.

Прибытие танков

Напомним, что в деревне Марьино Кировского района Ленинградской области заканчивается подготовка к открытию музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Последние работы ведутся на фасаде и внутри здания.

Установка танков