Фоторепортаж «В музей прорыва блокады Ленинграда привезли танки»
В Кировском районе Ленинградской области перед музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленинграда» установлены танки Т-62М, Т-55М, Т-80Б, Т-72.
Реставрация техники
Танки послевоенного периода сформируют новую экспозицию «Наследники героев» и дополнят коллекцию уже установленных у музея экспонатов времен Великой Отечественной войны.
Боевые машины предоставлены Министерством обороны РФ по обращению главы
администрации Кировского района. Образцы техники демилитаризированы, отреставрированы и станут постоянными экспонатами музея.
Прибытие танков
Напомним, что в деревне Марьино Кировского района Ленинградской области заканчивается подготовка к открытию музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Последние работы ведутся на фасаде и внутри здания.
Установка танков