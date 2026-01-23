В Ленобласти заложено первое серийное судно проекта F2
Сегодня, 23 января 2026 года, состоялась закладка киля нового пассажирского судна проекта F2.
Пассажирское судно будет построено ООО «Судостроительная верфь «РЕЧНАЯ» для компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».
Оно предназначено для перевозки пассажиров и экскурсий на внутренних водных путях. В настоящий момент это второе (первое серийное) судно данного проекта в постройке на класс РС, сообщает РМРС.
Напомним, головное судно проекта F2 было заложено в октябре 2025 года. Судно полностью адаптировано для обслуживания экскурсионных туристических маршрутов в Санкт-Петербурге. В частности, оно имеет ограниченный вертикальный габарит, что обеспечит безопасную эксплуатацию в акваториях рек и каналов города с учетом низких мостов.
Как сообщалось ранее, в 2026 году «ВодоходЪ» намерен вывести на маршрут в Нижнем Новгороде новое электросудно проекта «Фонтанка», рассчитанное на 80 пассажиров. Судно строит на новой собственной площадке «ВодоходЪ. Пассажирский порт» по своему проекту.
