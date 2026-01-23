Сегодня, 23 января 2026 года, состоялась закладка киля нового пассажирского судна проекта F2.

Пассажирское судно будет построено ООО «Судостроительная верфь «РЕЧНАЯ» для компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».

Оно предназначено для перевозки пассажиров и экскурсий на внутренних водных путях. В настоящий момент это второе (первое серийное) судно данного проекта в постройке на класс РС, сообщает РМРС.

Напомним, головное судно проекта F2 было заложено в октябре 2025 года. Судно полностью адаптировано для обслуживания экскурсионных туристических маршрутов в Санкт-Петербурге. В частности, оно имеет ограниченный вертикальный габарит, что обеспечит безопасную эксплуатацию в акваториях рек и каналов города с учетом низких мостов.

Как сообщалось ранее, в 2026 году «ВодоходЪ» намерен вывести на маршрут в Нижнем Новгороде новое электросудно проекта «Фонтанка», рассчитанное на 80 пассажиров. Судно строит на новой собственной площадке «ВодоходЪ. Пассажирский порт» по своему проекту.