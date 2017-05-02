На четырех объектах «Красмаша» модернизированы технологические линии

Модернизация технологических линий завершена на четырех объектах Красноярского машиностроительного, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в российском военном ведомстве.

«Еще один проект, который находится на постоянном контроле Министерства обороны, связан с модернизацией технологических линий акционерного общества «Красмаш». Фактически в круглосуточном режиме осуществляется контроль за качеством и своевременностью проведения работ. На сегодняшний день они выполнены на четырех объектах «Красмаша», — сказал Шойгу.

Он отметил, что налажено тесное взаимодействие Красноярского машиностроительного завода с Национальным центром управления обороной и госкорпорацией «Роскосмос». «Надеюсь, что набранный темп позволит успешно завершить создание и модернизацию оставшихся объектов в установленные сроки», — подчеркнул министр обороны.

Кроме того, на совещании обсудят вопрос разработки космических аппаратов. «На селекторном совещании 10 января мы обсудили сроки создания и запуска аппарата, а также определили меры по решению ряда проблемных вопросов. Сегодня заслушаем, как изменилась ситуация на предприятии за прошедшие четыре месяца», — сказал глава военного ведомства.

АО «Красмаш» («Красноярский машиностроительный завод») является основным российским изготовителем баллистических ракет для подводных лодок, а также базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». По данным открытых источников, предприятие занимается производством новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».