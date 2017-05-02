Впервые в России на заводе «Изолятор» создан и испытан ввод «масло-элегаз» 500 кВ

Впервые в России на заводе «Изолятор» успешно прошел приемочные испытания высоковольтный ввод «масло-элегаз» на класс напряжения 500 кВ. Ввод разработан по заказу ООО «Тольяттинский Трансформатор».

Особенность конструкции данного типа ввода заключается в том, что внешняя изоляция отсутствует не только на нижней части ввода, но и на верхней. Поэтому для проведения испытаний был изготовлен специальный технологический бак-имитатор КРУЭ, который был заполнен элегазом под минимальным рабочим давлением. Для подачи в бак напряжения был использован другой ввод 500 кВ, который монтировался на крышку технологического бака.

Для подтверждения соответствия требованиям нормативной документации был проведен полный комплекс приемочных испытаний, включая специальные испытания, присущие элегазовым устройствам:

испытание на внешнее давление элегаза 11,5 Ати;

испытание на утечку элегеза через ввод 7,5 Ати;

испытание на механическую прочность узла крепления ввода к КРУЭ моментом 40 кНм.

Ввод успешно прошел весь комплекс приемочных испытаний, что позволило в кратчайшие сроки изготовить первую партию вводов и отгрузить их заказчику в полном соответствии с контрактом.

В настоящее время на заводе «Изолятор» проходит испытания еще один тип ввода 500 кВ «масло-элегаз», предназначенный для энергообъектов филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра.

Сегодня компания «Изолятор» — современное высокотехнологичное предприятие, оборудованное по последнему слову техники, способное разрабатывать, производить и испытывать вводы переменного и постоянного тока в диапазоне 20-1150 кВ.

Производственная база предприятия позволяет выпускать 12 тыс. высоковольтных вводов в год. Компания постоянно расширяет номенклатуру высоковольтных вводов за счет принципиально новых разработок, проводит конструктивную и технологическую модернизацию выпускаемой продукции.

За более чем 120-летнюю историю предприятием выпущено более 620 тысяч высоковольтных вводов, несущих службу на подавляющем большинстве энергообъектов России и стран СНГ, а также в более чем 30 странах мира.