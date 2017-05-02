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Транспорт и логистика

Автопарк «Нижегородпассажиравтотранса» пополнился 50 новыми автобусами

Полсотни новых автобусов ЛиАЗ, купленных в декабре 2016 года, прибыли на предприятие «Нижегородпассажиравтотранс».

Автобусы проходят стадию оформления и готовятся к выходу на линии примерно через месяц.

Также в первой декаде июня планируется провести аукцион на приобретение 50 автобусов среднего класса вместимости, а во второй декаде — провести публичные торги ещё на 100 автобусов большой вместимости. Выделение денег на покупку этих транспортных средст одобрено депутатами на заседании 19 апреля.

http://nn-patriot.ru/?id=19072&template=main

Нижний Новгород, общественный транспорт
  • Нет аватара nav
    02.05.1714:27:38

    Фотка отличная! У такого кондуктора заяц не проскочит

    #907665
  • Марат Измайлов Марат Измайлов
    02.05.1717:00:14

    Хоть бы написали что за модель. 5293 или 5292?

    #907704
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