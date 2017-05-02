Автопарк «Нижегородпассажиравтотранса» пополнился 50 новыми автобусами

Полсотни новых автобусов ЛиАЗ, купленных в декабре 2016 года, прибыли на предприятие «Нижегородпассажиравтотранс».

Автобусы проходят стадию оформления и готовятся к выходу на линии примерно через месяц.

Также в первой декаде июня планируется провести аукцион на приобретение 50 автобусов среднего класса вместимости, а во второй декаде — провести публичные торги ещё на 100 автобусов большой вместимости. Выделение денег на покупку этих транспортных средст одобрено депутатами на заседании 19 апреля.