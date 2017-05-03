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Медучреждения

В Балаганском районе Иркутской области открыты три новых ФАПа

В селах Бирит, Тарнополь и Коновалово Балаганского района начали работать новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), построенные в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Площадь каждого нового ФАПа составляет около 130 кв. м. В них предусмотрены прививочный и перевязочный кабинеты, гинекологический кабинет, кабинет фельдшера для приема населения, аптека, санузел. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен электроотоплением и автономным водоснабжением.

http://irkobl.ru/news/236944/

Иркутская область, Балаганский район, медучреждения, здравоохранение
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