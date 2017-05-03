В Балаганском районе Иркутской области открыты три новых ФАПа

В селах Бирит, Тарнополь и Коновалово Балаганского района начали работать новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), построенные в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Площадь каждого нового ФАПа составляет около 130 кв. м. В них предусмотрены прививочный и перевязочный кабинеты, гинекологический кабинет, кабинет фельдшера для приема населения, аптека, санузел. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен электроотоплением и автономным водоснабжением.