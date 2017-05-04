Новый Колизей: стадион ФК «Краснодар»
Монументальное здание стадиона ФК «Краснодар» уже окрестили Новым Колизеем. Проект немецкого бюро gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, реализованный при участии российского бюро SPEECH, вызывает ассоциации с классическими сооружениями Древнего мира.
Сдержанный фасад, облицованный травертином, скрывает суперсовременную чашу стадиона с огромным медиаэкраном по периметру трибун. Схожие контрасты прослеживаются в оформлении интерьеров, которые проектировал архитектор Максим Рымарь.
«Заказчик предложил рассмотреть спортивное сооружение как огромный театр, где разыгрываются спектакли, полные драматических переживаний, — говорит он. — Так появились торжественные и в то же время камерные вестибюли, напоминающие театральные фойе.
Нехватка естественного света во внутренних помещениях была компенсирована продуманным сценарием светового дизайна. В холлах перед центральными ложами сделаны стеклянные стены, а за ними — грубые блоки колотого травертина, мощная сердцевина здания, от которой исходит энергия каменной породы.
В других помещениях травертин звучит более тонко благодаря сложной деталировке, такой как рельеф в виде шестигранников, напоминающих футбольный мяч или сетку ворот.
Колористику интерьера определили фирменные цвета ФК «Краснодар»: черный, белый, зеленый.
«Мы отказались от навязчивых плакатов с символикой клуба в пользу современных декоративных приемов, как, например, в микст-зоне, — говорит Максим. — Особо прочные материалы и выразительный лаконичный дизайн делают этот интерьер актуальным на многие годы.
Но зритель, каждый раз приходя болеть за свою команду, будет воспринимать его по-новому».
04.05.1712:03:55
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