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Спортивные объекты

Новый Колизей: стадион ФК «Краснодар»

Монументальное здание стадиона ФК «Краснодар» уже окрестили Новым Колизеем. Проект немецкого бюро gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, реализованный при участии российского бюро SPEECH, вызывает ассоциации с классическими сооружениями Древнего мира.

Клубный лаунж и ресторан. Мебель от Arper, Lapalma и +Halle. Свет, Delta Light.

Сдержанный фасад, облицованный травертином, скрывает суперсовременную чашу стадиона с огромным медиа­экраном по периметру трибун. Схожие контрасты прослеживаются в оформлении интерьеров, которые проектировал архитектор Максим Рымарь.

Стадион ФК «Краснодар», принадлежащий бизнесмену и меценату Сергею Галицкому, был открыт осенью 2016 года. Вместимость арены — более 34 000 мест. Общая площадь внутренних помещений — 116 248 кв. м. По всему периметру в чаше стадиона установлен медиаэкран площадью 4700 кв. м.

«Заказчик предложил рассмотреть спортивное сооружение как огромный театр, где разыгрываются спектакли, полные драматических переживаний, — говорит он. — Так появились торжественные и в то же время камерные вестибюли, напоминающие театральные фойе.

Раздевалка для игроков. Мебель из акрилового камня и дуба сделана по проекту Maxim Rymar architectural studio.

Нехватка естественного света во внутренних помещениях была компенсирована продуманным сценарием светового дизайна. В холлах перед центральными ложами сделаны стеклянные стены, а за ними — грубые блоки колотого травертина, мощная сердцевина здания, от которой исходит энергия каменной породы.

Ресторан. Мебель, Arper. Свет, Flos и Delta Light.

В других помещениях травертин звучит более тонко благодаря сложной деталировке, такой как рельеф в виде шестигранников, напоминающих футбольный мяч или сетку ворот.

Вестибюль западной трибуны. Свет, Delta Light. В отделке использован травертин и ламели из нержавеющей стали.

Колористику интерьера определили фирменные цвета ФК «Краснодар»: черный, белый, зеленый.

Архитектурный проект здания выполнен немецким бюро gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, при участии SPEECH, Москва.

«Мы отказались от навязчивых плакатов с символикой клуба в пользу современных декоративных приемов, как, например, в микст-зоне, — говорит Максим. — Особо прочные материалы и выразительный лаконичный дизайн делают этот интерьер актуальным на многие годы.

Интерьер ложи. Диваны и кресла, Minotti. Стулья и стол, Molteni. Свет, Delta Light и Sattler. Колонны облицованы травертином.

Но зритель, каждый раз приходя болеть за свою команду, будет воспринимать его по-новому».

Микст-зона. Свет, Delta Light. Колонны облицованы акриловыми панелями, рисунок которых повторяет рельеф в виде шестигранников, используемый в отделке других помещений.

http://www.elle.ru/elledecoration/news/novyiy-kolizey-stadion-fk-krasnodar/

Краснодар, стадион
  • Нет аватара bazis
    04.05.1712:03:55

    Шикарный стадион, но вместимость нужна 40т+.Если команда будет показывать достойные результаты, то зенит, цска, спартак, может кто еще собирали бы аншлаги, а так средняя посещаемость 20т+, она смотрится что на 33 т, что на 40т+. Разница в стоимости/содержании не значительная.

    И еще, если пиво вернут на стадион процентов 20-30 вырастет посещаемость.

    #908218
  • Nnb Ich
    04.05.1713:37:57

    Там парк строится рядом со стадионом. Не менее впечатляющее сооружение…

    #908277
  • Нет аватара elena.shendrik
    04.05.1715:23:06

    В такой красоте и буянить фанатам не захочется, наверное.   )

    А этот стадион будет принимать ЧМ 2018?

    #908339
    • artal artal
      04.05.1715:45:20

      А этот стадион будет принимать ЧМ 2018?

      нет

      #908351
  • Е.Юрий Е.Юрий
    04.05.1716:21:01

       Красавец-стадион!

    #908372
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