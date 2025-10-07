MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 82
artal Спортивные объекты

В Улан-Удэ торжественно открыли Центральный стадион Бурятии

© baikal-daily.ru

5 октября в центре Улан-Удэ после ремонта открыли Центральный стадион Республики Бурятии.

Спортивный объект отремонтирован по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». На ремонт из федерального бюджета выделено 35,7 млн рублей, из бюджета республики — 29,6 млн руб.

В рамках капремонта был обновлен лестничный сход, оборудованный системой подъема и спуска для маломобильных граждан, заменены информационное табло, покрытие футбольного поля и беговых дорожек. Отметим, что стадион рассчитан на 10 тысяч зрителей. Объект является единственным плоскостным спортивным сооружением регионального значения, на котором проводятся спортивные соревнования регионального, межрегионального и международного уровней.

© egov-buryatia.ru
© baikal-daily.ru

https://egov-bu...l.php?ID=196711

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.baikal-daily.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт