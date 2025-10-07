В Улан-Удэ торжественно открыли Центральный стадион Бурятии
5 октября в центре Улан-Удэ после ремонта открыли Центральный стадион Республики Бурятии.
Спортивный объект отремонтирован по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». На ремонт из федерального бюджета выделено 35,7 млн рублей, из бюджета республики — 29,6 млн руб.
В рамках капремонта был обновлен лестничный сход, оборудованный системой подъема и спуска для маломобильных граждан, заменены информационное табло, покрытие футбольного поля и беговых дорожек. Отметим, что стадион рассчитан на 10 тысяч зрителей. Объект является единственным плоскостным спортивным сооружением регионального значения, на котором проводятся спортивные соревнования регионального, межрегионального и международного уровней.
Комментарии 0