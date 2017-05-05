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Экспорт

«ЭкзоАтлет» сертифицировал свою продукцию на рынке Южной Кореи

Первым зарубежным рынком, где были сертифицированы медицинские экзоскелеты сколковской компании «ЭкзоАтлет», стал южнокорейский.

Отныне медучреждения и пациенты в этой стране могут приобретать для реабилитации российские экзосклететы

Сам по себе рынок Южной Кореи не слишком крупный, но он станет отправным пунктом для азиатской экспансии, в частности, выхода в Китай, рассказывала в интервью Sk.ru сооснователь и CEO компании «ЭкзоАтлет», Екатерина Березий. Сейчас компания ведет переговоры, нацеленные на вывод экзоскелетов на европейский и ближневосточный рынки.

Для выхода на южнокорейский рынок «ЭкзоАтлет» вместе с корейскими партнерами создал компанию ExoAtletAsia.

 https://www.exoatlet.com/ru/news 

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/91200-jekzoatlet-sertificiroval-svoju-produkciju-na.html

ЭкзоАтлет, Южная Корея
  • Е.Юрий Е.Юрий
    05.05.1718:56:21

       Дай Бог чтобы людям помогал и пользу приносил!

    #908779
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