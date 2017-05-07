УЭХК испытал модернизированные газовые центрифуги нового поколения

В АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ») успешно завершились измерения технических характеристик опытно-промышленной партии модернизированных газовых центрифуг 9-го поколения, эксплуатирующихся в составе штатных разделительных блоков технологического цеха. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе измерений новые центрифуги подтвердили свою ресурсную надежность и главный параметр — стабильность разделительной характеристики. На сегодняшний день все контролируемые характеристики центрифуг нового поколения стабильны и соответствуют заявленным в конструкторской документации.

По оценке технического директора УЭХК Евгения Лобова, положительные результаты проводимых измерений являются основанием для уверенности в безотказной работе модернизированных газовых центрифуг 9-го поколения на разделительных предприятиях «ТВЭЛ».

На комбинате продолжается программа модернизации, одним из ключевых этапов которой является замена центрифуг. В 2017 году на ее исполнение будет направлено 12 млрд рублей. Производительность центрифуг 9-го поколения примерно в 4 раза выше, чем у машин 8-го. Сохранение производственных мощностей с одновременным снижением издержек позволяет предприятию удерживать доли на российском и мировом рынках.