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Энергетика и ТЭК

УЭХК испытал модернизированные газовые центрифуги нового поколения

В АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ») успешно завершились измерения технических характеристик опытно-промышленной партии модернизированных газовых центрифуг 9-го поколения, эксплуатирующихся в составе штатных разделительных блоков технологического цеха. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе измерений новые центрифуги подтвердили свою ресурсную надежность и главный параметр — стабильность разделительной характеристики. На сегодняшний день все контролируемые характеристики центрифуг нового поколения стабильны и соответствуют заявленным в конструкторской документации.

По оценке технического директора УЭХК Евгения Лобова, положительные результаты проводимых измерений являются основанием для уверенности в безотказной работе модернизированных газовых центрифуг 9-го поколения на разделительных предприятиях «ТВЭЛ».

На комбинате продолжается программа модернизации, одним из ключевых этапов которой является замена центрифуг. В 2017 году на ее исполнение будет направлено 12 млрд рублей. Производительность центрифуг 9-го поколения примерно в 4 раза выше, чем у машин 8-го. Сохранение производственных мощностей с одновременным снижением издержек позволяет предприятию удерживать доли на российском и мировом рынках.

http://pravdaurfo.ru/news/152218-uehk-ispytal-centrifugi-novogo-pokoleniya

Свердловская область, Росатом, ТВЭЛ, УЭХК
  • Сергей Пышненко
    07.05.1714:14:39

    Вот что мне нравится, это то, что у Атомщиков, всегда все хорошо и отлично. Спокойно работают себе, без авралов. Удачи вам Атомщики!

    #909020
    • megajob megajob
      07.05.1716:53:06

      Ну вообще то эта область науки и техники пожалей единственная, которую я знаю, полностью и безоговорочно является Победой (лидерством) СССР/России.       

      Технологическое превосходство России сравнимо как «айфон» и дисковые телефоны например в с.корее.     Все из списка «догоняющих» стран никак не могут приблизиться даже к сколько нибудь приемлимым показателям от российских центрицуг. Лучше всех вроде это удалось объединенной евроме и то у них себестоимость (даже не по цене зарплат) в ДВА раза выше чем в России             

      Матрасы так вообще, так долго упорствовали в своем идиотизме «газодиффузной» технологии что так и не смогли даже на уровень с.корейцев выйти (или спесь не позволила) и несколько лет назад закрыли ПОСЛЕДНИЙ обогатительный завод        И теперь обошащают на заводе построенным им французами       

      #909040
  • Коловрат Пох
    07.05.1716:31:15

    То есть, новых центрифуг будет в четыре раза меньше?

    #909038
    • MagiRus MagiRus
      07.05.1716:59:38

      Не обязательно. Центрифуги все чаще начинают применять не только для обогащения урана-135, но и для обогащения других элементов в медицинских, научных или промышленных целях.

      #909041
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