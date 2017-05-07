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Космонавтика

Гвозди бы делать из таких людей

Космонавт — штурмовик

В 1944-м за мужество и отвагу лётчик-штурмовик Георгий Береговой получил первую Звезду Героя Советского Союза. За время войны совершил 186 боевых вылетов. После Великой Отечественной Войны он испытывал самолеты и дал путевку в небо многим боевым истребителям. Уже в возрасте 42 года, фронтовик Георгий Береговой пришел в отряд космонавтов, чтобы совершить новый подвиг в космосе. В 1968 году он провел первое успешное испытание корабля «Союз», модификации этого космического аппарата успешно доставляют космонавтов в космос и сегодня.

http://www.tvroscosmos.ru/

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