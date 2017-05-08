Установленная мощность Новосибирской ГЭС возросла до 475 мегаватт

С 1 мая 2017 года установленная мощность Новосибирской ГЭС увеличилась на 5 МВт (до 475 МВт). Изменения связаны с проведением перемаркировки (документально и фактически подтвержденного увеличения мощности) гидроагрегата № 4, введенного в эксплуатацию после модернизации в июне 2016 года. Обновление оборудования проводится в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро

По изначальному проекту, в 1957 году на станции были установлены семь гидроагрегатов с четырехлопастными турбинами, которые после более чем пятидесятилетней эксплуатации было решено заменить. С декабря 2012 года новые пятилопастные турбины были введены в эксплуатацию на четырех гидроагрегатах со станционными номерами 1,6,5 и 4. Гидроагрегат № 3 Новосибирской ГЭС был выведен в плановую модернизацию в начале августа 2016 года, его ввод в эксплуатацию намечен на 2017 год. Полное завершение программы замены турбин Новосибирской ГЭС запланировано на 2019 год.

Повышенный коэффициент полезного действия и улучшенные технические характеристики делают новые турбины экологически безопасными и экономически эффективными. Помимо повышения мощности, среднегодовая выработка электроэнергии каждого модернизированного агрегата увеличивается на 14,4 млн кВт*ч. В разработке проекта новой турбины для Новосибирской ГЭС были учтены гидрологические изменения реки Обь, произошедшие за полувековую работу станции.

Весь процесс замены гидротурбины на примере агрегата № 5 Новосибирской ГЭС в одном видеоролике, длительностью 4 минуты: