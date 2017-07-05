На Выборгском судостроительном заводе спущен на воду ледокол «Андрей Вилькицкий»
5 июля на Выборгском судостроительном заводе (г. Выборг) спущен на воду ледокол «Андрей Вилькицкий» проекта Aker ARC 130А.
Судно заложено в Выборге 14 декабря 2015 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 8700 т.
Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Мощность: 22 МВт (по другим данным 29 МВт)
Лёдопроходимость: 2 м.
Автономность: 30 суток
Экипаж: 35 человек
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06.07.1709:59:01 Да это понятно.
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06.07.1710:16:00 Что за зверь?
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