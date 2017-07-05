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Судостроение и судоходство

На Выборгском судостроительном заводе спущен на воду ледокол «Андрей Вилькицкий»

5 июля на Выборгском судостроительном заводе (г. Выборг) спущен на воду ледокол «Андрей Вилькицкий» проекта Aker ARC 130А.

Судно заложено в Выборге 14 декабря 2015 года.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8700 т.

Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 22 МВт (по другим данным 29 МВт)

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 30 суток

Экипаж: 35 человек

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-3619123_374542

Выборгский судостроительный завод, ледокол, Aker ARC 130А, Ленинградская область, Выборг
  • Katamaran Katamaran
    05.07.1721:31:41
    • A_SEVER A_SEVER
      06.07.1709:50:12

      Странно, что спустили на воду в рабочем порядке, без прессы.

      #929575
      • Katamaran Katamaran
        06.07.1709:53:36

        Всё равно ж узнаем

        #929578
        • A_SEVER A_SEVER
          06.07.1709:59:01

          Всё равно ж узнаем
          Да это понятно.

          Но аудитория нашего сайта и групп ВК не сравнится с аудиторией федеральных СМИ.

          #929581
          • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
            06.07.1710:01:39

            Ну так они и в своей официальной группе ничего не написали. Но тем не менее фотку (что ниже заслал) из группы «Интересные события в Выборге» продублировали    

            #929582
          • Katamaran Katamaran
            06.07.1710:03:21

            Ну, федеральные сми на сун сошлются

            #929584
            • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
              06.07.1710:09:03

              Кстати, тут еще земснаряд сдали. Только махонький    

               https://gmhm.ru/about/new...neriruyushchaya-kompaniya 

              #929589
              • Katamaran Katamaran
                06.07.1710:12:37

                Махонький. Так и спасатели по мелочи получают

                Отредактировано: Katamaran~10:12 06.07.17
                #929592
              • Денис Субботин Денис Субботин
                06.07.1721:10:19

                Кстати, тут еще земснаряд сдали. Только махонький

                эх, его бы Ладожские Обводные каналы (Новый да и Старый, Петровский) прочищать отправить…

                #929868
                • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                  06.07.1721:12:59

                  Я думаю, что в Миасе только обрадуются новому заказу    

                  #929871
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      06.07.1709:58:30
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      07.07.1707:45:34
  • Нет аватара Drone
    06.07.1710:06:39

    Что-то Россию закидало ледоколами и судами ледового класса. Я в них уже путаться начал!    

    #929587
  • obormot obormot
    06.07.1713:33:30

    "Андрей Вилькицкий" проекта Aker ARC 130А.

    Это не проекты ли финского ARCTECHа плавно мигрируют в Россию?

    #929672
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      06.07.1713:42:56

      Арктеч — судостроитель. Это мигрируют проекты финского Акера    

      Концептуальный проект судна выполнен Aker Arctic Technology, технический проект разработан Морским Инженерным Бюро. Рабоче-конструкторскую документацию выполнило ПКБ «Петробалт».

      #929677
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