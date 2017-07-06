Расширены мощности по выпуску сырья для производства топлива для АЭС



Сублиматный завод СХК

На сублиматном заводе АО «Сибирский химический комбинат» (г. Северск, входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») завершаются пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию четвертой серии электролизеров для производства фтора.

Пуск установки является конечным этапом масштабного проекта реконструкции мощностей сублиматного завода, который позволит значительно увеличить объемы производства гексафторида урана. Таким образом, программа концентрации на СХК всего конверсионного передела Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» будет завершена.

«На сублиматном заводе сегодня работают три серии электролизного производства фтора, но их мощностей для производства необходимого объема гексафторида урана (сырья для ядерного топлива АЭС) недостаточно. Было принято решение о строительстве четвертой серии. Строительство в целом завершено, оборудование принято, и после проведенных пусконаладочных работ начинается постепенный выход на нагрузку. В июле серия должна выйти на проектную мощность», — оценил реализацию проекта директор сублиматного завода Сергей Котов.

Для ввода в эксплуатацию четвертой серии электролизеров не понадобилось строить отдельное здание, использовали имеющееся здание на промплощадке сублиматного завода. Сами электролизеры также не пришлось изготавливать: готовые к эксплуатации агрегаты приобретены у Ангарского электролизного химического комбината (тоже входит в состав Топливной компании ТВЭЛ).