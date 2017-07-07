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Новые заводы и цеха

В Оренбургской области открыт абразивный завод

В Орске состоялась церемония запуска абразивного завода. Предприятие разместилось в промышленной зоне, недалеко от никелькомбината. Завод ориентирован на переработку отходов цветной металлургии. Планируется, что предприятие в год будет перерабатывать около 200 тысяч тонн отвалов цветных металлов — никеля и меди.

Партнёрами в создании проекта выступили городские предприятия и организации. Здесь будут производить около 240 тысяч тонн абразивных порошков в год. Сырьём станут многолетние отходы — шлаки никелькомбината.

Абразивный порошок необходим для проведения ремонтных работ на многих производствах, он служит антикоррозийным продуктом при обработке труб нефтегазовых систем, с его помощью очищаются днища судов от морских ракушек и водорослей.

На церемонии открытия подчеркнули: орский абразивный завод включён в число приоритетных проектов региона. Объем инвестиций, вложенных компанией «Уралгрит», составил 150 млн рублей.

Рабочих мест на предприятии порядка полусотни. В орских масштабах новый завод — не самое большое производство, но самое мощное в холдинге на территории страны.

После символичного нажатия белой кнопки завод заработал на полную мощность.

Гостям церемонии провели целую экскурсию по предприятию, показали основные производственные площадки. На предприятии предусмотрены как автомобильные, так и железнодорожные подъездные пути. В перспективе — собственное депо и тепловоз.

http://orsk.ru/news/72844

Оренбургская область, Орский абразивный завод, новое производство
    • Нет аватара luboy
      07.07.1716:59:48

      Для переработки накопленных отходов потребуется десятки лет.

      Отредактировано: luboy~17:18 07.07.17
      #930300
  • Нет аватара GenOfDrag
    07.07.1717:28:46

    Эх, везде что-то открывают, а на Свердловскую область забили, максимум в пределах Екатеринбурга, а Северный Урал забыт и новый технопарк никому не нужен там… потенциальные рабочие места в количестве менее ста — это несерьёзно.

    #930318
    • Human RS Human RS
      07.07.1719:29:47

      Технопарк это рабочие места с высокой квалификацией, там много людей и не может быть.

      #930376
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