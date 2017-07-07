В Оренбургской области открыт абразивный завод

В Орске состоялась церемония запуска абразивного завода. Предприятие разместилось в промышленной зоне, недалеко от никелькомбината. Завод ориентирован на переработку отходов цветной металлургии. Планируется, что предприятие в год будет перерабатывать около 200 тысяч тонн отвалов цветных металлов — никеля и меди.

Партнёрами в создании проекта выступили городские предприятия и организации. Здесь будут производить около 240 тысяч тонн абразивных порошков в год. Сырьём станут многолетние отходы — шлаки никелькомбината.

Абразивный порошок необходим для проведения ремонтных работ на многих производствах, он служит антикоррозийным продуктом при обработке труб нефтегазовых систем, с его помощью очищаются днища судов от морских ракушек и водорослей.

На церемонии открытия подчеркнули: орский абразивный завод включён в число приоритетных проектов региона. Объем инвестиций, вложенных компанией «Уралгрит», составил 150 млн рублей.

Рабочих мест на предприятии порядка полусотни. В орских масштабах новый завод — не самое большое производство, но самое мощное в холдинге на территории страны.

После символичного нажатия белой кнопки завод заработал на полную мощность.

Гостям церемонии провели целую экскурсию по предприятию, показали основные производственные площадки. На предприятии предусмотрены как автомобильные, так и железнодорожные подъездные пути. В перспективе — собственное депо и тепловоз.