«Русская аквакультура» приобрела норвежский смолтовый завод Villa Smolt AS

ПАО «Русская Аквакультура», крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет о покупке актива по производству посадочного материала в Норвегии — компании Villa Smolt AS.

Технология производства Villa Smolt AS основана на системе замкнутого водоснабжения, позволяет производить как малька радужной форели, так и смолт атлантического лосося. Завод обладает лицензией на производство до 5 млн шт. смолта ежегодно. Компания планирует получить первый посадочный материал с завода уже в 2018 году.

Компания рассчитывает перенять технологии и бесценный опыт норвежских специалистов с более чем десятилетней историей для дальнейшего использования при строительстве собственных мальковых заводов в России.

Предприятие позволяет выпускать как малька радужной форели, так и смолт атлантического лосося. Завод обладает лицензией на производство до 5 млн штук смолта ежегодно. Первый посадочный материал с площадки планируется получить в 2018 году. Сумма сделки не разглашается. Гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов отметил, что компания ежегодно закупает в Норвегии около 4 млн шт. смолта, собственный завод покроет «существенную часть» этих потребностей.

http://russaquaculture.ru...go-zavoda-villa-smolt-as/