Волгограднефтемаш изготовил и отгрузил оборудование для Чаяндинского НГКМ

В июне Волгограднефтемаш начал отгрузку блочного оборудования в адрес ООО «Газпром добыча Ноябрьск» для комплектации Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое будет обеспечивать поставку природного газа в магистральный газопровод «Сила Сибири».

Три колонны стабилизации высотой 41 метр и весом 81 тонна каждая отправлены на специальных железнодорожных транспортёрах за пять тысяч километров, в город Усть-Кут Иркутской области. Там аппараты будут перегружены на баржи, которые пройдут с ними 70 км вверх по реке Лена до якутского посёлка Витим, а затем на спецавтотраспорте будут доставлены на площадку строительства установки комплексной подготовки газа.

Всего в заказ на изготовление основного технологического оборудования для этого важного объекта входят 29 единиц общей массой 885 тонн. Помимо колонн это блоки дегазаторов, разделителей газожидкостных смесей, емкостей, производство которых завершено до конца июня.