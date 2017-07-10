На Крымском мосту начали укладывать асфальт (ФОТО)

На строительстве Крымского моста стартовали работы по устройству дорожного покрытия: дорожники создают нижний его слой, укладывая асфальтобетон на готовых пролетах моста. Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части Крымского моста будут полностью готовы.

О ходе важного этапа строительства сообщает информцентр «Крымский мост».

Первый асфальтобетон уложен на острове Тузла — на четырех пролетах моста (опоры 171-175 по направлению Тамань-Керчь). Это более 200 метров покрытия толщиной 6 сантиметров, для создания которого потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси.

«Комфортность, безопасность, долговечность — три ключевых ориентира в нашей работе над покрытием проезжей части Крымского моста, — рассказал главный инженер ФКУ Упрдор „Тамань“ Росавтодора Юрий Сафонов. — Весь комплекс подготовительных работ, который мы провели, сам процесс укладки асфальтобетона и жесткий контроль качества при производстве работ — всё это обеспечит Крымскому мосту асфальт высочайшего класса».

Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума — современного вяжущего материала. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам.

Тип и марка асфальтобетона, его компоненты и пропорциональный состав определялись на основании проектной категории дороги, условий эксплуатации моста и климатических особенностей региона.

Состав подбирался и рассчитывался в строительной лаборатории.

Пробные образцы асфальтобетона, приготовленные по разработанным рецептам, были испытаны в специализированном центре на физико-механические показатели, устойчивость к колееобразованию, усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием нагрузок).

В ходе подготовки был выбран и рациональный режим работы уплотняющей дорожной техники. Для этого на таманском берегу строители заасфальтировали опытный участок, соблюдая все технические параметры, заданные проектом.

В результате специалисты определили, какой должна быть скорость движения катков, а также сколько проходов нужно выполнить по одному следу для того, чтобы обеспечить проектную толщину слоя асфальтобетона и требуемый коэффициент уплотнения.

Перед началом асфальтирования строители обустроили на нескольких участках моста технические пандусы для въезда дорожной техники на пролетные строения.

В непосредственной близости от стройплощадки на Таманском полуострове развернули и запустили в работу мобильный комплекс для подготовки исходных материалов и приготовления смесей. Он включает асфальтобетонную установку мощностью 240 тонн в час, комплекс для сортировки и дробления щебня до узких фракций, а также оборудование для производства полимер-битумного вяжущего. Аналогичный комплекс будет развернут на керченском берегу.

Справка

Дорожное покрытие Крымского моста почти по всей трассе двухслойное общей толщиной 11 см (на участках сопряжения по берегам Керченского пролива дорожное покрытие трехслойное). Полимер-битумное вяжущее (ПБВ) присутствует в каждом слое: в нижнем — из плотного полимерасфальтобетона, в верхнем — щебеночно-мастичное.

Асфальтобетонные смеси содержат исключительно кубовидный щебень узких фракций, содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы близко к нулю. Оптимальный состав смеси и высокая степень уплотнения гарантируют прочность, срок службы и водостойкость покрытия.