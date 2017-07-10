Немецкая Bionorica начала строить под Воронежем фармацевтический завод

Немецкая фармацевтическая компания Bionorica SE приступила к строительству своего фармзавода в Воронежской области стоимостью 4,5 млрд рублей, сообщило правительство региона.

Фармкомпания Bionorica SE еще в 2013 году выразила заинтересованность в реализации на территории Воронежской области своего инвестиционного проекта по строительству фармацевтического завода. Необходимый участок был найден на территории индустриального парка «Масловский».

10 июля заложили памятную капсулу в основание фармацевтического завода. Инвестиции в первую очередь завода составят почти 2,5 млрд рублей.

«Бионорика СЕ» — немецкий производитель лекарственных средств растительного происхождения. Основное внимание исследований сосредоточено на респираторных заболеваниях, гинекологии, урологии.

На заводе предполагается сначала создать производство упаковки для препаратов, затем — полного цикла, включая экстракцию и культивацию лекарственных трав.

Полный запуск предприятия планируется на 2021 год, а окончание строительства ожидается в 2019-м. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест.

После закладки капсулы в основание строительства фармацевтического завода здесь же в индустриальном парке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Воронежского государственного университета и компании «Бионорика СЕ». В рамках этого соглашения планируется проведение совместных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров, разработка и осуществление совместных фундаментальных и прикладных исследований в научной, образовательной и инновационной сферах, а также студенческий обмен.