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Новые заводы и цеха

Немецкая Bionorica начала строить под Воронежем фармацевтический завод

Немецкая фармацевтическая компания Bionorica SE приступила к строительству своего фармзавода в Воронежской области стоимостью 4,5 млрд рублей, сообщило правительство региона.

Фармкомпания Bionorica SE еще в 2013 году выразила заинтересованность в реализации на территории Воронежской области своего инвестиционного проекта по строительству фармацевтического завода. Необходимый участок был найден на территории индустриального парка «Масловский».

10 июля заложили памятную капсулу в основание фармацевтического завода. Инвестиции в первую очередь завода составят почти 2,5 млрд рублей.

«Бионорика СЕ» — немецкий производитель лекарственных средств растительного происхождения. Основное внимание исследований сосредоточено на респираторных заболеваниях, гинекологии, урологии.

На заводе предполагается сначала создать производство упаковки для препаратов, затем — полного цикла, включая экстракцию и культивацию лекарственных трав.

Полный запуск предприятия планируется на 2021 год, а окончание строительства ожидается в 2019-м. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест.

После закладки капсулы в основание строительства фармацевтического завода здесь же в индустриальном парке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Воронежского государственного университета и компании «Бионорика СЕ». В рамках этого соглашения планируется проведение совместных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров, разработка и осуществление совместных фундаментальных и прикладных исследований в научной, образовательной и инновационной сферах, а также студенческий обмен.

https://ria.ru/economy/20170710/1498223844.html

Воронежская область, фармацевтика, иностранные инвестиции
  • Нет аватара termometrix
    10.07.1718:17:52

    Блог «Подписан договор».

    #931495
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      10.07.1718:49:39

      Я думаю что договор был подписан заранее т. к. капсулу уже заложили под строительство

      значит начали строить.

      #931501
      • Human RS Human RS
        10.07.1719:12:08

        Такое обычно публикуем в блог Новые заводы и цеха.

        #931508
  • dima ivanov dima ivanov
    10.07.1719:56:28

    ангеле меркель, БОЛЬШОЙ привет !!!

    #931522
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