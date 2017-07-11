Россия поставила Азербайджану партию НУРС калибра 220 мм для ТОС-1А «Солнцепёк»

Очередная партия новейших боевых средств российского производства доставлена в Азербайджан в соответствии с договоренностью о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другие боеприпасы предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами.

Эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск.