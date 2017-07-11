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Экспорт

Россия поставила Азербайджану партию НУРС калибра 220 мм для ТОС-1А «Солнцепёк»

Очередная партия новейших боевых средств российского производства доставлена в Азербайджан в соответствии с договоренностью о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другие боеприпасы предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами.

Эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск.

http://www.1news.az/politics/20170710114857516.html

Азербайджан, ТОС-1А "Солнцепек"
  • Нет аватара zspe
    11.07.1714:57:35

    Когда это ружжо выстрелит? И в кого?

    #931771
    • Юрген Юрген
      11.07.1714:58:53

      Оно и так потихоньку стреляет

      #931773
      • Нет аватара Maggey
        11.07.1715:12:05

        Очевидно что Азербайджан готовится для военного конфликта с Арменией по НК. Возникает вопрос зачем вооружать Азербайджан? Недавно поставили БТР-82А и Хризантемы очень активно идет вооружение.

        И так уже иногда обстреливают армян и если бы не сдерживающий фактор России уже бы давно была полная война.

        Неужели ради денег делают? Это же оружие будет стрелять на наших Южных границах и возможно даже против нашей базы в Армении.

        И музыку такую воинственную азербайджанцы вставили.

        Отредактировано: Maggey~15:16 11.07.17
        #931778
        • Нет аватара Vlady78
          11.07.1715:42:36

          Я думаю, что если против коренной Армении и нашей базы, то будет #БАКУНАШ, как с Грузинами на пол пути не остановимся.

          #931789
        • Юрген Юрген
          11.07.1715:59:05

          Ну не только ради денег. Отношения с Азербайджаном в последнее время ощутимо улучшились, в том числе и на почве военных контрактов.

          В качестве альтернативы — они бы все равно покупали оружие, только у турков или Америки, с соответствующим усилением ориентации на Запад.

          Против нас и ядровой Армении оно стрелять не будет — азербайджанцы не самоубийцы. К тому же закупка оружия Азербайджаном стимулирует такую же закупку оружия со стороны Армении и вообще привязывает армян сильней к России Ну вот например в 2013 году армяне купили 35 танков Т-72, 50 БМП-2 прошли модернизацию. В 2015 армянам дали новый кредит на 200 миллионов долларов, на которые они купили комплексы «Искандер», РСЗО «Смерч» и «Солнцепек».

          А вот вернуть Карабах могут попытаться. Хотя думаю Россия в любом случае быстро растащит армян и азербайджанцев по углам, как в прошлом году.

          #931791
          • Нет аватара Maggey
            11.07.1716:25:47

            Спасибо, соглашаюсь с Вами.

            #931799
          • Нет аватара Vlady78
            11.07.1716:41:12

            Против нас и ядровой Армении оно стрелять не будет — азербайджанцы не самоубийцы.

            Ооо, и я о том же написал, только что-то минусуют    

            #931804
            • Юрген Юрген
              11.07.1716:43:43

              Наверно, люди категорически против #БАКУНАШ

              Но лично я бы не отказался.

              #931805
              • Нет аватара Vlady78
                11.07.1716:49:33

                Мне кажется, что со временем Россия восстановит себя в прежних границах. Имперский дух (а в этом ничего плохого нет. Империя это высшая форма государственности.) заложен уже в нас и в наши народы. И согласен с Вами и от Баку и от Киева с Минском и т. д. я бы тоже не отказался.

                Отредактировано: Vlady78~16:50 11.07.17
                #931809
                • Нет аватара Maggey
                  11.07.1717:25:10

                  Кто ж против. Если бы не противодействие Запада так бы и было уже.

                  #931822
                • Игорь Brick
                  11.07.1717:26:53

                  Империя — единственный способ сохранения славянства как расы в многовековом враждебном окружении англосаксонского агрессивного мира на западе и мусульманского давления с востока

                  #931823
          • 1Deniz 1Deniz
            11.07.1721:54:54

            Быстро может не получиться …Лучше поддерживать баланс и не давать никому повода считать что он намного круче.

            #931934
      • Нет аватара zspe
        11.07.1715:13:54

        Сейчас потихоньку.

        А будет по громкому с такими темпами вооружения Азербайджана.

        #931780
    • Нет аватара Данилович
      11.07.1722:41:58

      Когда это ружжо выстрелит? И в кого?

      Сначала выстрелит в армян, а потом и в наших миротворцев.

      Это бизнес, ничего личного.

      Ведь не дети толстожопых чиновников из рособоронэкспорта будут там гибнуть.

      #931955
  • Нет аватара termometrix
    11.07.1716:32:25

    Нужен мир и дружба,а не военный конфликт.

    #931801
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