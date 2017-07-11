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Армия и Флот

Железнодорожные войска ВВО получили универсальные сваебойные агрегаты

Соединения железнодорожных войск Восточного военного округа, дислоцированные в Амурской области и Хабаровском крае, получили новейшие универсальные сваебойные агрегаты (УСА-2 ГА) отечественного производства на автомобильном шасси КамАЗ.

Уникальная техника разработана на базе хорошо зарекомендовавшего себя автомобильного крана КС-55729-5 В с колесной формулой 8×8 и способна передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью.

Агрегат применяется для забивки одиночных деревянных, железобетонных и металлических свай массой до 5 тонн.

Помимо этого, с помощью установленного оборудования можно выполнять монтажные погрузо-разгрузочные работы при сооружении опор временных железнодорожных мостов.

Поступившая на вооружение техника является универсальной, так как позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные, сваебойные и буровые операции в широком температурном режиме от + 40 до — 40 градусов, что актуально для Дальневосточного региона.

Кроме того, новая техника позволяет завинчивать винтовые сваи и работать с люлькой для подъема людей.

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/475a7018e42c198d48177b7a765166acd6b52f570898e066e6e48156980c0088

Министерство обороны, ВВО, ЖДВ, УСА-2 ГА
  • Нет аватара mrm458
    11.07.1715:34:43

    Радует, что хотя бы у этих парней не Leibher’ы трудятся…

    #931784
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