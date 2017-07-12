Корабли МВМС-2017: «Стойкий»

Вторым крупным кораблём, представленным на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, был сторожевой корабль ближней морской зоны, или попросту корвет «Стойкий».

Спуск на воду корвета «Стойкий» состоялся в мае 2012 года, а в январе 2014 года корабль приступил к заводским ходовым испытаниям, во время которых экипаж корабля под командованием капитана 3-го ранга Вячеслава Журавлёва совместно с представителями промышленности проверили работоспособность систем и механизмов корабля в море. В частности была проверена работа силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, якорного устройства, а также проводились скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля.

Перед вами — правая салютная пушка корвета. В составе вооружения эти стволы обычно не указывают, да и по делу: предназначены они исключительно для соблюдения морского этикета.

В ходе государственных испытаний, которые проходили в марте и апреле 2014 года, представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии под руководством ее председателя капитана 1 ранга Виктора Иванова проверили маневренные и скоростные характеристики корвета, надежность функционирования всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля.

Это уже пушка куда серьезнее. 100-мм артустановка А-190 «Универсал», созданная нижегородским ЦНИИ «Буревестник», способна выдавать до 80 выстрелов в минуту, поражая цели на дальности до 21 км и по высоте до 15 км.

В частности, были выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, проведен комплекс торпедных стрельб, отработаны задачи посадки противолодочного вертолёта Ка-27 на палубу корвета, а также ведения противовоздушной обороны.

А-190, вид с другого ракурса.

После успешно проведённых государственных испытаний пришло время для передачи флоту, которая в торжественной обстановке состоялась 18 июля 2014 года, а 27 июля на корабле был поднят Андреевский флаг.

Противокорабельные «Ураны» — главный калибр корвета. Дальше на надстройке — один из шестиствольных 30-мм автоматов АК-630.

Корвет «Стойкий» построен по проекту 20380 и является четвёртым представителем данного проекта в составе Балтийского флота.

«Ураны» крупным планом.

Проект российского многоцелевого сторожевого корабля ближней морской зоны (многоцелевой корвет) проекта 20380 был разработан для ВМФ России ЦМКБ «Алмаз». Его создание во многом было обусловлено трудностями с реализацией предыдущего многоцелевого корабля «Новик» проекта 12441, который был заложен в 1997 году на заводе «Янтарь», но так и не был достроен. В связи с этим было принято начать постройку более простого и дешевого корабля проекта 20380 и его первым представителем стал корвет «Стерегущий» для Балтийского флота, который был заложен в 2001 году, а в 2008 году передан флоту.

Комплекс выстреливаемых ложных целей ПК-10. Предназначен для постановки помех управляемому оружию с радиолокационными или оптико-электронными системами самонаведения.

В целом от имеющихся сейчас на вооружении ВМФ Российской Федерации противолодочных кораблей корабль проекта 20380/20385 отличается многофункциональностью, компактностью, малозаметностью, высоким уровнем автоматизации корабельных систем.

Снимок из 2015 года. Вид на носовую часть из надстройки. Хорошо видны установка А-190 и левая салютная пушка. 12 ячеек, закрытых люками — это вертикальные пусковые установки зенитного комплекса «Редут».

Модульный принцип архитектуры кораблей этого проекта позволяет при строительстве новых и модернизации существующих устанавливать на них новые системы оружия и радиоэлектронного вооружения. Это снижает производственные затраты и обеспечивает высокий модернизационный потенциал в течение 30 лет жизненного цикла корабля.

Вход в рубку, а чуть дальше отличный вид на «Ураны».

Вооружение кораблей проекта 20380 включает в себя комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи и защиты. Основой противокорабельного вооружения проекта является противокорабельный ракетный комплекс «Уран-У» в составе двух четырёхконтейнерных пусковых установок с боекомплектом из 8 противокорабельных ракет Х-35 с дальностью стрельбы 260 км. Контейнерные пусковые установки расположены поперёк диаметральной плоскости в средней части корпуса.

Позади стоят «Ураны», а на переднем плане вход в рубку.

Интерьеры каюты командира.

Артиллерийское вооружение кораблей типа представлено универсальной 100-мм артустановкой А-190 с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту, дальностью стрельбы 21,3 км, досягаемостью по высоте — 15 км и боезапасом в 332 выстрела. Управление огнём корабельной артиллерии осуществляется с помощью системы управления артиллерийским огнём 5П-10-02 «Пума». Антенный пост системы размещён на носовой надстройке.

Снимок из 2015 года. В главном командном посту корвета. Рабочие места операторов БЧ-2, управляющих ракетным вооружением и артиллерией корабля.

Система противоторпедной защиты корабля «Пакет-НК» состоит из двух четырёхтрубных 330-мм аппаратов, расположенных побортно в лацпортах.

Штурманский стол в главном командном посту.

Торпеды, запускаемые из торпедных аппаратов могут использоваться как непосредственно против идущих на корабль вражеских торпед, так и против подводных лодок.

Рабочие места в главном командном посту.

Для обнаружения и уничтожения подводных лодок на корвете предусмотрен вертолёт постоянного базирования Ка-27ПЛ.

Штурвал XXI века.

В целях ближней самообороны от пиратов или подводных диверсантов на кораблях проекта 20380 установлены две тумбовые 14,5-мм пулемётные установки и два противодиверсантных гранатомёта ДП-64.

Главная энергетическая установка корабля проекта 20380 представляет собой двухвальную дизельную установку, состоящую из двух дизель-дизельных агрегатов ДДА12000, созданных совместно специалистами Коломенского завода и предприятия «Звезда».

Корабль без корабельного колокола — не корабль.

Каждый ДДА состоит из двух дизелей 16Д49 и реверс-редукторного агрегата. ДДА обеспечивают на режимах реверсирования высокую мощность при минимальных расходах топлива и масла; они оснащены современной микропроцессорной системой управления и контроля основных параметров работы.

Корвет «Сметливый» проекта 20380.

Через суммирующие реверсивные редукторы двигательные агрегаты работают на два винта фиксированного шага. 4 дизель-генератора АДГ-630 мощностью по 630 кВт каждый обеспечивают потребителей током напряжением 380 В (50 Гц).

Корвет «Сметливый» проекта 20380.