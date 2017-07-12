В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» смонтировали новый кран российского производства

В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) смонтировали новый загрузочный кран отечественного производства (г. Набережные челны). Кран предназначен для загрузки шихты (черновая медь и отходы цветных металлов) в анодные печи. Стоимость оборудования вместе с монтажом составила около 20 млн рублей.

По словам начальника медеплавильного цеха Ивана Турчанинова, новый кран выполнен по спецзаказу предприятия и по своей конструкции уникален.

— Его грузоподъемность три тонны. С помощью мощной стрелы, которую плавильщики называют «хоботом», кран способен выполнить загрузку анодной печи за два часа, — отметил он.

В год пуска Пышминского медеэлектролитного завода в 1934 г. в медеплавильном цехе был установлены немецкие краны фирмы Demag. В 70-х годах их заменили отечественными образцами Сибирского краностроительного завода. Мощные краны за все время эксплуатации показали свою надежность, но физически устарели, поэтому потребовалась их замена. Новый кран поставил предприятию Набережночелнинский крановый завод. Его специалисты внесли коррективы в старый проект, существенно улучшив кабину машиниста.

В отличие от аналогов на новом кране смонтирована закрытая кабина машиниста. Она оснащена кондиционером и печью для подогрева в зимнее время, что существенно улучшило условия труда машинистов.

На данный момент кран прошел опытно-промышленные испытания и введен в эксплуатацию. Во втором полугодии на предприятии планируется монтаж второго загрузочного крана также с закрытой кабиной.

Кран состоит из корпуса, хоботообразной стрелы с механизмом сталкивания и кабины машиниста. Он управляется с помощью пяти редукторов, служащих для поворота колонны крана, передвижения мостов (вперед-назад, вправо-влево), подъема «хобота» и сталкивания груза. Длина стрелы от оси вращения крана достигает 8,5 метра, что позволяет оперативно выполнять загрузку шихты в анодные печи. Вокруг своей оси кран может поворачиваться на 220 градусов.