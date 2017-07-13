Новости судостроения

Сегодня на АО «Зеленодольский завод им. Горького» (входит в АО «Холдинговая компания „Ак Барс“») заложили два скоростных теплохода проекта А145Е. Покупатель — компания ARJ Holding из Объединенных Арабских Эмиратов. Контракт с ARJ Holding был подписан 19 мая на форуме Kazansummit 2017.

Напомним, это уже вторая пара А145 от завода им. Горького. Головное судно проекта было спущено на воду 18 августа 2011 года, первое серийное — 26 мая 2012-го. Их купил Ямало-Ненецкий автономный округ по программе обновления пассажирских судов.

Теплоходы А145 (проектировщик — петербургское «Агат Дизайн Бюро») предназначены для перевозок до 150 пассажиров в прибрежной морской зоне со скоростью около 40 узлов на расстояние 400 миль. Судно может идти как в водоизмещающем, так и в глиссирующем режиме.

Как рассказал «БИЗНЕС Online» генеральный директор завода им. Горького Ренат Мистахов, отличия эмиратских А145 от ямало-ненецких незначительны: «Больше кондиционеров и холод-машин, и они более мощные — климат специфический, поэтому поменяли дизель-генераторы и систему охлаждения двигателей. А сам корпус почти не отличается». По словам Мистахова, завод получил от ARJ аванс на строительство, и уже в декабре теплоходы можно будет увидеть в ОАЭ. В Зеленодольске надеются на продолжение сотрудничества с ARJ, то есть на поставку этой компании серии А145.

Обновление флота пассажирских судов началось в АТО «ЦАТК» Заполярного филиала «Норникеля». Накануне на причал автотранспортного объединения доставили два новых катера КС-162. Суда изготовил Костромской судомеханический завод по заказу «Норникеля».

Новые «каэски» будут использовать для доставки работников филиалов и РОКС «Норникеля» и членов их семей к турбазам, расположенным на живописном озере Лама. Перед этим суда пройдут приемо-сдаточные испытания на водоемах в окрестностях Норильска.

В целях обновлении пассажирского флота автотранспортного объединения закуплено четыре новых катера КС-162. «Каэски» сменят четыре старые «Зори», каждая из которых проработала в среднем 30 лет. Два новых катера начнут эксплуатировать в июле, еще два доставят в Норильск осенью, а на воду спустят будущим летом. Это лето для «Зорь», вероятно, будет последним.

Вместимостью КС-162 — 44 пассажира. Средняя скорость катера — 45-46 км/ч. «Каэски» отличаются маневренностью, их осадка составляет порядка полуметра.

В рамках МВМС-2017 ЦКБ по СПК им. Лексеева представила свою новую разработку — глиссирующий катер «Макет»

Катер «Макет» конструировался с целью отработки высоких скоростей на глиссирующих судах: в нем стоит два дизельных двигателя и два водометных движителя, поэтому скорость достигает 65 узлов. Он способен доставить группу захвата к подозрительному судну, догнать браконьеров или нарушителей госграницы, спасти людей с терпящих бедствия судов и яхт. Это уникальная разработка: такого типа катеров нет нигде в мире, есть похожие -16-метровые. Отличие «Макета» — компактность и маневренность.

Источники:

https://www.business-gazeta.ru/news/351415

http://www.ttelegraf.ru/i...x.php?newsline_read=58114

http://www.ckbspk.ru/news/55/