В Ленинградской области открылась инновационная лаборатория для исследований ИБП для ветеринарии

В рамках Всероссийской научно-практической конференции по птицеводству в Ленинградской области открылась первая в России инновационная лаборатория для проведения клинических исследований имунно-биологических препаратов для ветеринарии.

Объект расположен в Орлинской промзоне деревни Горбунки Ломоносовского района и принадлежит ведущему отечественному производителю биологических препаратов для промышленного птицеводства научно-производственному предприятию «АВИВАК».

По словам представителя правительства Ленинградской области, одной из проблем, сдерживающих развитие сельскохозяйственного производства в России, является значительная доля импортных вакцин: в молочном животноводстве — 78%, в птицеводстве — 72%, в свиноводстве — 41%. Производственные возможности «АВИВАК» позволят обеспечивать принцип импортозамещения до 100%. Это позволит существенно снизить затраты на содержание животных.

Научно-производственное предприятие (НПП) «АВИВАК» было создано в 1990 году для обеспечения птицеводческих хозяйств инактивированной вакциной против болезни кур и уже 25 лет работает на рынке промышленного птицеводства, успешно решая вопросы ветеринарного обеспечения и эпизоотического благополучия более трети птицеводческих хозяйств России. Современная номенклатура продукции НПП «АВИВАК» содержит более 60 наименований вакцин и диагностикумов против основных болезней птиц. Производственные мощности и технологические процессы производства сертифицированы и аттестованы по международному стандарту GMP. Предприятие экспортирует вакцины для птиц в восемь стран мира.

Производственная и научная база в птицеводстве позволили Ленинградской области в 2016 году войти в число десяти пилотных регионов, которые определены правительством Российской Федерации для реализации программы научного обеспечения племенного птицеводства России.