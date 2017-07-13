Росатом добыл первую партию скандия

Российское уранодобывающее предприятие «Далур» (Курганская обл., входит в АО «Атомредметзолото», «Росатом») получило первую, опытную партию стратегически важного металла скандия, сообщила пресс-служба.

Росатом в 2015 году принял решение о финансировании инвестиционного проекта по организации попутной, параллельно с ураном, добычи скандия на «Далуре». Была разработана технология добычи скандия и изготовлена пилотная опытно-промышленная установка.

«Первая партия готовой продукции в объеме пяти килограммов получена на опытно-промышленной установке», — говорится в сообщении. После выхода на полную проектную мощность ежегодно планируется производить до полутора тонн оксида скандия, что составит до 15% мирового объема.

Ежегодно планируется производить до 1,5 т. оксида скандия. Это сырье для производства 53 т. алюмоскандиевой лигатуры, применяющейся, в частности, в авиационной и космической промышленности. Холдинг намерен поставлять скандий как на внутренний, так и на зарубежный рынки. У АРМЗ уже есть договоренности о поставке готовой продукции с рядом компаний.