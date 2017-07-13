Ленинградская АЭС отгрузила заказчику первую партию изотопа йод-131

Ленинградская АЭС (Сосновый Бор, Ленинградская обл.) отгрузила заказчику — НИФХИ им. Л.Я. Карпова (Москва) — первую наработанную партию изотопа йод-131. Она состоит из 6 блок-контейнеров. Изотоп будет использован для производства радиофармпрепаратов, необходимых для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Договор с заказчиком предусматривает еженедельную поставку 4-6 контейнеров активностью содержимого 70-80 Кюри, что позволит еженедельно выполнять 2-3 тысячи процедур по диагностике и лечению онкологических заболеваний.

«Период полураспада у полученного изотопа — 8 суток, то есть спустя восемь суток после выгрузки из реактора активность будет вдвое меньше, поэтому логистика поставок продумана до мелочей, нельзя терять ни минуты, — пояснил начальник отдела радиационных технологий АЭС Евгений Горбунов. — Срывов допускать нельзя, так как от этого зависит стабильность производства радиофармпрепаратов».Справочно:Исторически среди предприятий изотопного комплекса Госкорпорации «Росатом» наработкой йода-131 занимались НИИАР и НИФХИ им. Л.Я. Карпова. В настоящее время принято решение задействовать также мощности Ленинградской АЭС.Реакторы РБМК Ленинградской АЭС в процессе работы могут гарантированно облучать материалы, обеспечивая стабильные поставки. Большая активная зона реактора позволяет одновременно облучать большое количество блок-контейнеров. Все это обеспечивает низкую себестоимость продукта. Станция специализируется именно на облучении стартовых материалов, технология унифицирована и не требует много персонала. Кроме йода-131, Ленинградская АЭС производит кобальт-60, йод-125, молибден-99 и легирует кремний.