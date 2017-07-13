Служба беспилотных летательных аппаратов создана в штабе и во всех соединениях ВДВ

Служба беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создана в штабе и во всех соединениях Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, заявил в интервью РИА Новости начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

«Служба беспилотных летательных аппаратов создана в штабе ВДВ и в каждом соединении войск», — сказал Игнатов.

Он отметил, что практически во всех дивизиях и бригадах ВДВ имеются подразделения БПЛА, «которые участвуют во всех мероприятиях боевой подготовки, начиная от роты и выше».

Экипаж комплекса БПЛА «Элерон-3» ВДВ России стал победителем всеармейского этапа конкурса «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов» в Коломне и будет представлять Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в августе в Казахстане.