Военная полиция ВВО получила современные индивидуальные противоударные комплекты

На вооружение подразделений военной полиции Восточного военного округа поступила первая партия современных индивидуальных противоударных комплектов. Каждый комплект состоит из щита, каски, средств защиты рук, ног, грудной клетки и спины. Также в первом полугодии текущего года на вооружение военных полицейских поставлены электошоковые устройства «Гюрза».

В настоящее время полностью завершена работа по оборудованию автомобильного транспорта военной полиции ВВО спецсигналами и свето-проблесковыми маячками.

Уже в ближайшее время подразделения военной полиции округа совместно с подразделениями антитеррора военных гарнизонов округа проведут серии антитеррористических тренировок с применением полученных средств.