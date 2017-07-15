В Волгограде открыт новый модульноый корпус Испытательной Лаборатории Россельхознадзора

12.07.2017 на территории подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельходзора» состоялось открытие новой испытательной лаборатории, которая позволит существенно расширить спектр и объемы исследований, проводимых испытательной лабораторией филиала и соответственно более полно и оперативно обеспечивать успешное решение задач, поставленных Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в том числе в рамках контроля соответствия техническим регламентам Таможенного союза: «О безопасности зерна», «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции».

В расширенную область аккредитации дополнительно включено 328 методик для проведения различных исследований в сферах карантина растений, семеноводства, качества кормов, микробиологии, агрохимии, токсикологии и радиологии.

В испытательном корпусе установлено новое оборудование — спектометрический и радиометрический измерительный комплекс с программным обеспечением «Прогресс 5».

Комплекс предназначен для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов в пробах пищевых продуктов, биологических пробах, пробах воды и других объектов окружающей среды для определения их радиационной безопасности.

Таким образом, существенно расширены возможности специалистов Учреждения по установлению показателей качества и безопасности продукции и объектов окружающей среды.