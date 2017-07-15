На работу в Зеленоград? Поехали!

Помню как когда-то меня усиленно хантила одна зеленоградская ИТ-контора. Предлагала практически сказочные условия, так им понравился набор моих скиллзов. Однако, я даже на собеседование не поехал. И не только потому, что я в тот момент ходил на работу пешком (не из-за экономии, просто снимал квартиру рядом, есть такое преимущество у понаехавших:) ), а тут мне маячила перспектива каждый день мотаться через весь город. Не, конечно, можно было бы туда и переехать, чего мне это стоило сделать понаехавшему? Но я иногда бывал в Зеленограде и в моей памяти он тогда казался массой аккуратно расставленных панельных многоэтажек, по какой-то невероятной логике считающимися Москвой.

С тех пор пролилось немало дождей и вот я снова здесь. И что я вижу? Нет, конечно старые панельки никуда не девались, но зато теперь всё застраивается и благоустраивается по-новому. Взять, например, МЖК.

Честно отвечу — такого я ещё не встречал. Вот этот парк «Площадь часов» создан прямо во дворе жилого дома.

Потому что вся площадь это и есть огромный циферблат диаметром 46 метров. Что послужило поводом на подачу заявки в книгу рекордов Гиннесса.

Вокруг часов такие вот такие лавочки

А где-то в кустах притаился чайник

Это ландшафтный парк «Альпийская горка», который также расположен в районе Савёлки

Рядом скоро будет новое круглое креативное сооружение. Наверняка, что-то интересное

Ну ладно, с жильём разобрались — жить можно. А вот как в Зеленограде с работой? Хочется же работать рядом с домом, надо же стремиться к полицентричности :)

Известно, что особая экономическая зона здесь существует с 2005 года. Но до последнего времени дела там шли не шатко не валко. Хотя вся необходимая транспортная и инженерная инфраструктура была подготовлена неплохо. Поэтому в прошлом году было принято решение передать управление ОЭЗ правительству Москвы. И оно сразу приняло несколько важных мер: в состав ОЭЗ включили новые перспективные площадки, плюс — был принят закон о дополнительных налоговых льготах для резидентов ОЭЗ.

Скажем прямо — развернуться тут есть где, место для старт-апов очень даже неплохое. Достаточно сказать, что в инфраструктуру уже вложено более 25 миллиардов рублей. Запас по мощности солидный.

Что касается площадок, то изначально их было две — «Алабушево» и Московский институт электронной техники — МИЭТ. Буквально пару лет назад сюда включили территории зеленоградских НИИ молекулярной электроники и завода «Микрон». И уже в этом году присоединили заводы «Ангстрем» и «Ангстрем-Т», а также технополис «Москва», тот что на Волгоградском проспекте.В итоге, общая площадь всех площадок составила более 200 гектар.Уже сегодня в ОЭЗ трудится более сорока высоко-технологичных компаний-резидентов. Отрасли у них самые интересные: микроэлектроника, приборостроение, информационные и телекоммуникационные технологии, производство медицинского оборудования. Компании вложили в производство более 11 миллиардов рублей, создав при этом почти 5 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.Круче всех пока выглядит «Алабушево». В этом году здесь запущен новый таможенный пост и практически готов к сдаче административно-деловой центр площадью почти 18 тысяч квадратов.

Ещё тут завершается строительство нескольких объектов, которые возводятся за счёт компаний-резидентов. Здесь будет большой Центр обработки данных, производственный корпус по выпуску изделий из искусственного сапфира для электронных гаджетов, производство и разработка источников вторичного электропитания, разработка и внедрение новой технологии производства микроэлектронной продукции с использованием встроенной Super Flash памяти для биометрических паспортов, для банковских и транспортных карт. Всё это потянет на ещё почти 1800 новых рабочих мест.

Кроме того, пять компаний хотят стать резидентами ОЭЗ, которые хотят тут делать погрузчики, телекоммуникационное оборудование, сосудистые стенты с лекарственным покрытием, высокоточные обрабатывающие центры, сенсорные стойки, интерактивные столы и тренажеры. Это ещё около 900 новых рабочих мест.Конечно, Москва тоже делает шаг навстречу инвесторам и производителям.

Так, например, компании-резиденты ОЭЗ освобождаются от земельного, транспортного налогов, налога на имущество и налога на прибыль (в части зачисления в бюджет Москвы) сроком на 10 лет. Плюс, у них будет льготная ставка страховых взносов во внебюджетные фонды, льготные условия аренды земли и пониженные таможенные пошлины.Ещё резидентам дадут поблажку при выкупе земельных участков, вместо 100%-й кадастровой стоимости они смогут заплатить всего 1%.Вот так. Теперь стоит задуматься о переезде в Зеленоград.

А пока я думаю, предлагаю моим читательницам полюбоваться местной красотой

Первая очередь ЖК «Новый Зеленоград»

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !