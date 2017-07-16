В Сарове создан сопроцессор увеличивающий вычислительные мощности отечественных процессоров

Молодой российский ученый из Сарова создал сопроцессор, который в несколько раз лучше Intel. Изобретение Ильи Осинина победило в конкурсе федерального уровня, а его создатель получил финансирование по Президентской программе исследовательских проектов.

Осинин является кандидатом технических наук. На конкурс Российского научного фонда от отправил свой «Модулярно-логарифмический сопроцессор для массовых арифметических вычислений».

«Разработка представляет собой аппаратный блок для отечественных процессоров, позволяющий проводить математические вычисления над вещественными числами в уникальной модулярно-логарифмической системе счисления», — объяснили специалисты ВНИИЭФ.

Как рассказал сам Осинин, его изобретение работает в паре с другим процессором. Математику своего сопроцессора саровчанин разрабатывал специально под отечественные аппараты «Эльбрус-8С», «Байкал-М» и «KOMDIV-64».

Логарифмы саровский «сопр» в паре с отечественным процессорами считает в тысячу раз быстрее, чем Intel, а сложные полиномы — в 3 раза оперативнее, и все это при том, что тактовая частота западного процессора больше в 26 раз. Важно отметить, что стоимость производства отечественной техники на 17% дешевле.