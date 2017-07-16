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Электроника и электротехника

В Сарове создан сопроцессор увеличивающий вычислительные мощности отечественных процессоров

Молодой российский ученый из Сарова создал сопроцессор, который в несколько раз лучше Intel. Изобретение Ильи Осинина победило в конкурсе федерального уровня, а его создатель получил финансирование по Президентской программе исследовательских проектов.

Осинин является кандидатом технических наук. На конкурс Российского научного фонда от отправил свой «Модулярно-логарифмический сопроцессор для массовых арифметических вычислений».

«Разработка представляет собой аппаратный блок для отечественных процессоров, позволяющий проводить математические вычисления над вещественными числами в уникальной модулярно-логарифмической системе счисления», — объяснили специалисты ВНИИЭФ.

Как рассказал сам Осинин, его изобретение работает в паре с другим процессором. Математику своего сопроцессора саровчанин разрабатывал специально под отечественные аппараты «Эльбрус-8С», «Байкал-М» и «KOMDIV-64».

Логарифмы саровский «сопр» в паре с отечественным процессорами считает в тысячу раз быстрее, чем Intel, а сложные полиномы — в 3 раза оперативнее, и все это при том, что тактовая частота западного процессора больше в 26 раз. Важно отметить, что стоимость производства отечественной техники на 17% дешевле.

http://www.atomic-energy.ru/news/2017/07/14/77667

ВНИИЭФ, Эльбрус-8С, Байкал-М, KOMDIV-64
  • Нет аватара GenOfDrag
    16.07.1710:47:22

    «в тысячу раз быстрее, чем Intel» — зашибись формулировка… Выходит сопроцессор быстрее фирмы… всё имеет конкретные названия/модели.

    #933420
  • Нет аватара VMichael
    16.07.1710:50:32

    Прекрасно.

    Налажено производство.

    Завалили весь мир процессорами?

    Интел на грани банкротства?

    Такие новости, на мой взгляд, нужно давать осторожно.

    Например: «Молодой ученый… изобрел сопроцессор, применение которого потенциально позволяет превзойти топовые (или средние) процессоры Интел.

    Будем надеется, что изобретение подтвердит свои характеристики и сможет выйти в массовое производство, что позволит занять свою долю рынка процессоров."

    А?

    Совсем по другому звучит и не вызывает какого то негатива.

    #933422
    • Виктор Гюго Виктор Гюго
      16.07.1715:39:39

      Совсем по другому звучит и не вызывает какого то негатива.

      радует одно: делают одни люди, трубят в трубы другие.

      #933507
  • Андрей Карпушенков
    16.07.1710:56:55

    Вычисления над вещественными числами в современной архитектуре традиционно перекладывают на видеокарты же?! И там разброс не в 26 а в сотни и тысячи раз… Или я от жизни отстал?

    Отредактировано: Андрей Карпушенков~10:57 16.07.17
    #933427
  • Аарон Эйдельман
    16.07.1711:09:59

    Заголовок убийственный, главное дальше не читать. Сопроцессор для вычисления логарифмов сравнивают с процессором Интел. Какой идиот писал статью?

    #933431
    • Нет аватара termometrix
      16.07.1714:41:56

      Основа паралельных вычислительных кластеров.

      #933493
      • Нет аватара valera
        16.07.1715:06:36

        По всему, речь в статье об аппаратном логарифматоре. Если сейчас у процессора есть команда аппаратного умножения mult и деления div, то могут появиться команды логарифмирования и, видимо, степени числа. Сейчас всё это решается алгоритмическими средствами, отсюда и замечание об ускорении вычислений на порядки.

        #933501
  • Нет аватара termometrix
    16.07.1714:07:31

    + Побольше бы нестандартных разработок.

    #933484
  • Нет аватара allivator
    16.07.1715:55:02

    Понял, что наша разработка дешевле. Остальную инфу можно использовать для сценария кино типа «Газонокосильщик». Ничего непорятно, но прикольно звучит.

    #933509
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