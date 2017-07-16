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Образование

В Подмосковье открыт новый корпус Московской Финансово-Юридической Академии

11 июля в городе Ступино Московской области состоялось торжественное открытие нового корпуса Ступинского филиала МФЮА.

Новое здание построено с применением самых современных технологий. Спортзалы и тренажерные залы, светлые просторные аудитории, прекрасно оснащенные кабинеты физики и химии и даже зал судебных заседаний — всем этим смогут пользоваться студенты МФЮА в Ступине. Кроме того, холлы здания украшают репродукции картин известных художников, скульптуры и бюсты, уникальные предметы старины, представляющие историческую ценность. Все это способствует воспитанию у студентов эстетического вкуса и уважения к отечественной истории.

Корпус МФЮА в Москве

http://www.mfua.ru/press-centre/news/5089/

образование, Московская область
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