«Цветущая» Арктика

Арктика долго ждала того, чтобы жизнь здесь начала меняться к лучшему. И когда к имеющейся стабильности прибавились инвестиции ТЭКа и комплексные программы развития, благодаря которым даже в самых северных и труднодоступных населённых пунктах стало строиться капитальное жильё, объекты ЖКХ, АПК и образования, а генеральная уборка охватила весь регион — Арктика начала «расцветать» на глазах.

Несомненно большинство россиян представляет себе Арктику такой…

…загадочной, хрупкой и первозданной.

Однако, активная хозяйственная деятельность и последующие за ней десятилетия запустения оставили её в удручающем состоянии.

Ещё полтора десятка лет назад, даже на благополучном Ямале, любой заполярный посёлок выглядел невзрачно и уныло, а ландшафт дополняли километры «загаженой» тундры.

Сегодня всё изменилось, причина — осознание государством и бизнесом своей социальной и экологической ответсвенности перед населением и Арктикой в целом.

Программа генеральной уборки Арктики приносит свои плоды, уменьшается экологический ущерб, накопленный в XX веке, восстановливается экологический баланс. Например, сезон 2016 года явился последним для волонтёров на острове Белый. Все работы по сбору мусора здесь выполнены, проведена рекультивация территории. Более тысячи тонн одного только металлолома за пять лет генеральной уборки собрали волонтеры на ямальском острове и вернув ему первозданный вид.

Прошедшим летом 2017 года началась уборка соседнего острова Вилькицкого, куда за многие годы впервые ступила нога человека.

Сегодня на региональном уровне огромное внимание уделяется теме экологии, реализуются такие проекты как «Зелёная Арктика», «Будущее Арктики» и другие. Только в рамках акции «Зелёная Арктика» в минувшие выходные было высажено более 5000 саженцев. Помимо этого, на протяжении пяти лет учёные Санкт-Петербургского лесотехнического университета проводят эксперимент по озеленению Ямала. За это время на шести площадках округа в Лабытнангах, Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, Губкинском и Ноябрьске высажено более шести тысяч растений, доселе невиданных в местных широтах. Инициатором проекта стал департамент по науке и инновациям ЯНАО. Несколько десятков видов саженцев, которые привезли из Северной Америки, Восточной Азии и других климатических регионов, прижились.

Тис ягодный, горная сосна, различные виды пихт, ив и тополей, а также ирга круглолистная, арония черноплодная, кизильник, пузыреплодник и другие теперь растут и на Ямале. К местному климату уже адаптировалась черёмуха краснолистная, замечательно растёт спирея, цветущая в Лабытнангах не первый сезон, рябинник рябинолистный, пятилисточник кустарниковый.

Цель эксперимента - подобрать ассортимент растений, пригодных для выращивания на Севере и дальнейшего озеленения городов и посёлков. Уже сегдня в Ноябрьске, Надыме и Муравленко цветёт сирень, удачно завершился эксперимент по высадке яблонь в Губкинском и Ноябрьске — деревья прижились и радуют горожан.

Экспериментируют и с сортовыми плодовыми кустарниками: смородиной, крыжовником, жимолостью. Безусловно, в Ноябрьске, который принимает «переселенцев» с южной гостеприимностью и предоставляет наболее мягкие условия, растения будут плодоносить. Эксперимент доказал — у декоративных растений есть будущее и в Арктике.

Щедрые финансовые вливания позволяют северным поселениям сменить свой блёкло-деревянный вид…

…на яркий и динамичный.

Сложно узнать по этой фотографии город на полярном круге. Ассоциации возникают с идеальными городами Белгородской области, например, Алексеевкой или Старым Осколом.

Такова сегодня «цветущая» столица ямальской Арктики — Салехард.

Село Яр-Сале — самое благоустроенное в российской Арктике и ничем не уступает северным городам Норвегии.

В этом году в регионе стартовал ещё один проект — «Генеральная уборка — 2017», который затрагивает все населённые пункты Ямала. Уже, сегодня нельзя не отметить то, что во внешнем облике северных сёл резко ощущается черта свежести, обновления, ощущение перерождения…

Одно из самых северных сёл Ямала — Сеяха.

Село Мыс Каменный

На горизонте местный красавец и гордость — нефтеналивной терминал «Ворота Арктики».

Именно он гарантирует процветание Мысу Каменному на долгие годы вперёд.

Вот и село Новый Порт, давшее название месторождению с уникальным сортом нефти.

Вблизи видно, что в посёлке ещё много следов былой разрухи, но с каждым годом добавляется всё больше разноцветных новостроек. Всё это стало возможно после прихода предприятий ТЭКа.

Гордо возвышается над Обью с.Салемал.

Село Панаевск, ещё десяток лет назад он был таким.

Сегодня же кардинально преобразился.

Гыда — самое северное село Ямала. На сегодняшний день Гыда является, без преувеличения, одной большой стройкой — одновременно здесь возводится 4 многоквартирных жилых дома, здание школы-интерната и убойного цеха оленей.

Посёлок Тазовский за последние годы ещё больше благоустроился. Ежегодно здесь появляются новые микрорайоны и улицы. Его дальнейшее развитие неразрывно связано с освоением Заполярного месторождения и Мессояхинской группы месторождений.

Сегодня Ямал готов к реализации самых смелых идей в озеленении и ландшафтном дизайне, благодаря чему цветы радуют население с весны…

… и до поздней осени…

…а обилие зелени с каждым годом придаёт ямальским городам всё более свежий и привлекательный вид.

В статье использованы работы талантливых ямальских фотохудожников — Сергея Анисимова и Сергея Кутового.

Подробнее о совремнной жизни Ямала можно почитать здесь:

1) Сила Ямала: обзор инфраструктурных проектов региона (часть 1)

2) Сила Ямала: обзор инфраструктурных проектов региона (часть 2)

3) Ямальский АПК (часть 1)

4) Ямальский АПК (часть 2)

5) Ямалу 85 лет (часть 1)

6) Ямалу 85 лет (часть 2)