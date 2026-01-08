Молодой возраст Муравленко очень точно передаёт живая атмосфера улиц, парков и скверов. Здесь чувствуется сила и энергия, повсюду слышны детские голоса и смех, а жители обязательно улыбнутся тебе при встрече. Муравленко сегодня — это современный и удобный для жизни город.

В позапрошлом году Муравленко отпраздновал свой сороковой по счёту день рождения, это один из самых молодых городов региона. Сложно поверить, что всего несколько десятилетий назад на его месте посреди глухой бесконечной тайги стоял один строительный вагончик.

Город своим рождением обязан промышленному освоению Муравленковской группы нефтяных месторождений, первым из которых было открыто Суторминское — одно из крупнейших в Западной Сибири.

Точкой отсчёта основания города стало решение Тюменского облисполкома об образовании Муравленковского сельского совета в 1984 году.

Возникало немало споров по поводу названия будущего города. Одни предлагали назвать его «Нефтеозёрском», другие — «Трёхозёрным», но в конечном счёте посёлку было присвоено имя выдающегося инженера-нефтяника, первого руководителя «Главтюменьнефтегаза», крупнейшего нефтегазового предприятия СССР, Виктора Ивановича Муравленко.

Место для застройки тогда ещё безымянного населённого пункта было отведено распоряжением Тюменского облисполкома в ноябре 1980 года, а генеральный план строительства утверждён в начале апреля 1982 г. Строительство посёлка Муравленковского началось 4 ноября 1982 года. Строительно-монтажный десант двигался из Ноябрьска, имевшего уже статус города, несколько суток. Бесконечная тайга и один строительный вагончик — такой вид предстал перед первым строительным десантом. Сегодня же расстояние между Ноябрьском и Муравленко по автодороге можно преодолеть меньше чем за час, города разделяет чуть более 100 км.

Пятого ноября 1984 года решением Тюменского облисполкома был образован Муравленковский сельский совет и 29 декабря уже было закончено обустройство вагон-городка украинских строителей для полутора тысяч человек. Задачей первопроходцев, поднимавших посёлок, было обеспечение приезда основной массы работников. В будущем — 85-м году — планировалось построить ещё 5 тысяч квадратных метров жилья, чтобы к 86-му году объёмы строительства довести до сорока тысяч метров. Всё необходимое для стройки завозили из Ноябрьска машинами и вертолётами, строительство велось по проектам, уже опробованным в Ноябрьске, именно поэтому Муравленко и по сей день носит неформальное звание"младшего брата" нефтяной столицы региона.

Другая не менее важная дата — 6 августа 1990 года, когда подписали указ о присвоении посёлку статуса города окружного подчинения. Сегодня у Муравленко свой собственный неповторимый облик комфортного города, это динамично развивающийся город Ямала. За последние годы здесь построили десятки социальных объектов и ещё больше жилых домов. Муравленко — любимый город, в котором хочется жить.

Муравленко встечает гостей торжественно, от региональной трассы в город ведёт широкое четырёхполосное шоссе с освещением.

Густой лес внезапно расступается и начинается череда новостроек.

На въезде в город большая стройплощадка больничного городка.

Пятиэтажное здание поликлиники на 730 посещений станет самым крупным медицинским объектом в Муравленко.

Здание имеет П-образную форму и переменную этажность. В нём предусмотрено 8 лифтов: как грузовых, так и пассажирских. Сейчас активно ведутся работы по устройству внутренних стен, перегородок, входных групп, устройству внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и электроснабжения. Параллельно ведется черновая отделка: штукатурка и шпаклевка стен, выравнивание полов. На финишной прямой устройство плоской кровли.

Рядом строится городской морг, а чуть поодаль новое инфекционное отделение.

В больничном городке строятся новые дороги.

Сегодня строительство дорог здесь завершено.

Планировка Муравленко простая, десяток микрорайонов «нанизан» на центральную и прямую улицу Ленина.

При этом, тут применён грамотный градостроительный приём. В самом конце города улица Ленина делает неожиданный поворот, благодяря этому город не кончается внезапно.

На повороте улицы расположился КОЦ «Сибирь» , он замыкает её перспективу и виден за несколько километров.

Улица хорошо благоустроена, подросшие деревья скрывают от взгляда пятиэтажки и широкий тротуар, создаётся впечатление, что едешь по парку.

Вдоль улицы расположены офисы городской администрации и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза», сквер В.И.Муравленко и основные достопримечательности.

Реконструкция сквера Победы завершилась несколько лет назад.

В прошлом году тут открылся центр «Патриот», он расположился в реконструированном здании городского ЗАГСа.

Сквер «Победы» перетекает в «Юбилейный» сквер.

А чуть дальше новое здание городского ЗАГСа .

Это уже улица В.И.Муравленко и здесь расположился городской стадион, реконструированный на 40-летие города.

В левой части города, за КОЦ «Сибирь», расположилась мечеть «Нур», а окружает её сквер «Дружбы народов».

В Муравленко поражает уровень благоустройства, даже скверы, благоустроенные почти десяток лет назад, выглядят идеально.

Извилистая дорожка ведёт в следующий сквер — «Лазурный».

Вдоль капитальных домов с тыльной стороны микрорайонов идёт бесконечный тротуар.

В Муравленко ведётся планомерный ремонт фасадов и благоустройство дворов.

Дороги в Муравленко, это нечто фееричное. Проехав по всему городу я не нашёл ни одной плохой улицы, на всех недавно завершилась реконструкция.

Возможно, что ул. Губкина, реконструкция которой велась в прошлом сезоне, завершает программу реконструкции дорог.

Секрет дорог в том, что здесь до сих пор сохраняют бетонную подложку из плит, а по сторонам проезжей части расположен широкий и непрерывный дождеприёмный лоток.

Удачная планировка, наличие ведущих игроков отечественного ретейла и общепита, обилие автомобилей создают впечатление о Муравленко как о городе, значительно большем, чем он есть на самом деле.

В Муравленко живёт около 30 тысяч человек. В городе почти нет частного сектора, нет и высотной застройки. Самые высокие дома в 7 этажей, и их всего 4.

В городе ещё есть деревянное жильё.

По ощущениям его даже больше, чем в соседнем Ноябрьске, который в 3 раза больше. В то же время, здесь совершенно нет типичных для севера времянок, ведь строительство города началось сразу по утверждённому плану с уже готового плацдарма в Ноябрьске.

Но и этим домам осталось совсем немного.

В городе строится почти три десятка домов, а количество готовых новостроек трудно подсчитать.

На улице Молодёжной снесены все дома и их место уже занимают новостройки.

Ещё одна крупная стройплощадка развернулась на ул. Украинских Строителей.

Строительство ведётся на чётной и нечётной сторонах улицы.

Детский сад «Непоседы » в микрорайоне «Радужный» построен достаточно давно, в 2014 году.

Все новые дома, сданные в 2025 году расположены в этом микрорайоне.

Эти дома в переулке Нефтяников деревянные, они построены из продукции Ямальского ЛПК.

Такой же дом построен и на другом конце города.

На улице Школьной тоже снесены все дома и новая застройка улицы почти завершена.

Здесь построена школа «Взлёт » и детский сад «Ладушки ».

Обойдя периферию Административного, Ямальского, Радужного и Молодёжного микрорайонов вновь попадаем на центральную улицу.

В прошлом году тут реконструирован городской дом культуры. Дом культуры стал больше за счёт пристройки, а площадь перед ним благоустроена в современном стиле.

В прошлом году завершена реконструкция молодёжного клуба. Город ждёт строительства арт-резиденции, а пока клуб будет главной точкой притяжения городской молодёжи.

В «Парковом» микрорайоне завершается реконструкция гостиницы, теперь она будет называться «Морошка».

В микрорайоне необычная застройка из панельных двухэтажек.

«Парковый» микрорайон завершается Парковым бульваром.

Чуть в стороне остаётся ледовый дворец «Арктика » 2018 года постройки.

Парковый бульвар ведёт к главной достопримечательности Муравленко — парку «Место рождения».

Парк встречает красивой входной группой, арт-объектами, необычными детскими площадками, обилием деревьев и цветов.

Инфраструктура парка делает его одним из лучших на Ямале.

Дорожки парка ведут к озеру, ещё осенью здесь вовсю кипела стройка.

К концу 2025 года стройка завершилась, теперь в парке есть набережная «Северная звезда ».

Это венец третьего этапа реконструкции городского парка.

Кафе «Полярная ночь» со смотровой площадкой пока ждёт арендаторов.

Оценить набережную по достоинству горожане и гости смогут летом, а мы вернёмся в последний день августа, выдавшийся по летнему тёплым.

Часть парка ещё не благоустроена, это задел на будущее.

Из парка можно попасть на улицу Дружбы Народов, это окраина города. Многие деревянные дома демонтированы, на их месте завершается строительство спортивного комплекса «Северный характер».

Чуть дальше по улице реконструированные здания школы № 5 и центра занятости.

Поворачивая улица Дружбы Народов превращается в улицу 70 лет Октября. На улице есть новый спортивный комплекс «Лидер », построенный в 2021 году.

По ул. 70 лет Октября можно попасть в микрорайон «Российский» который несколько отстранён от основной части Муравленко. Здесь стоит обратить внимание на красивое здание образовательного центра «Эврика » и «Сквер воинской доблести», благоустроенный в прошлом сезоне.

Завершим знакомство с Муравленко на ул. Нефтяников, где расположен спортивный комплекс «Муравленко ». Даже беглое знакомство с городом займёт весь день, Муравленко небольшой, но здесь есть на что посмотреть, где погулять и отдохнуть, а комфорта и уюта ему не занимать.

Муравленко стал финальной точкой моего автопутешествия на север региона. На протяжении тысячи километров не встретить плохих отрезков или участков ремонта. Автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» и «Сургут-Салехард» встречают путешественников не только качественным асфальтом и развитой инфраструктурой, на них расположен десяток прекрасных городов Большой Тюменской области и им есть чем заинтересовать путешественников.

Каким будет новый 2026 год, покажет время. Ушедший 2025-й год уже стал историей и большие города Ямала запомнили его грандиозными юбилеями. Муравленко будет вспоминать 2025 год открытием обновлённых молодёжного клуба и центра «Патриот», пятой школы и дома культуры, прогулками по новому скверу и набережной, сдачей жилых домов, презентацией дизайн-кода города, признанием его городом с комфортной средой и многим другим, всем тем, что и делает Муравленко молодым, энергичным и перспективным!

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

