Под Калининградом заложен свинокомплекс мощностью до 20 тысяч тонн мяса в год
В Калининградской области в посёлке Ермаково Правдинского городского округа 12 сентября заложен камень, знаменующий начало строительства нового свинокомплекса АО «Правдинское СвиноПроизводство».
Мощность предприятия — 20 тысяч тонн мяса в год. Проект направлен на решение вопроса импортозамещения и обеспечения сырьем региональных мясоперерабатывающих предприятий.
«Правдинское СвиноПроизводство» вложило более пяти миллиардов рублей в экономику региона и планирует привлечь еще около четырех миллиардов, более чем вдвое увеличив объемы производства свинины.
Свинокомплекс был вынесен подальше от поселка, более того, он будет находиться в лесной зоне, поэтому до жителей не будет доноситься неприятный запах. Санитарно-защитная зона предприятия будет расширена, чтобы производство полностью соответствовало всем санитарно-экологическим нормам
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