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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Под Калининградом заложен свинокомплекс мощностью до 20 тысяч тонн мяса в год

В Калининградской области в посёлке Ермаково Правдинского городского округа 12 сентября заложен камень, знаменующий начало строительства нового свинокомплекса АО «Правдинское СвиноПроизводство».

Мощность предприятия — 20 тысяч тонн мяса в год. Проект направлен на решение вопроса импортозамещения и обеспечения сырьем региональных мясоперерабатывающих предприятий.

«Правдинское СвиноПроизводство» вложило более пяти миллиардов рублей в экономику региона и планирует привлечь еще около четырех миллиардов, более чем вдвое увеличив объемы производства свинины.

Свинокомплекс был вынесен подальше от поселка, более того, он будет находиться в лесной зоне, поэтому до жителей не будет доноситься неприятный запах. Санитарно-защитная зона предприятия будет расширена, чтобы производство полностью соответствовало всем санитарно-экологическим нормам

http://kaliningraddaily.com/agriculture/zhivotnovodstvo/2017091361946#!prettyPhoto

Калининградская область, свинокомплексы
  • Нет аватара ivania
    13.09.1713:50:41

    Теперь производство кормов для этих хрюшек еще нужно организовать

    #953579
    • Нет аватара Zemos
      13.09.1718:31:53

      Обычно в проекте свинокомплекса уже сидит элеватор и комбикормовый завод

      #953664
    • megajob megajob
      14.09.1700:08:06

      А почему не завозить с «материка»? Там вроде как и посевных площадей и урожайность зерновых поболее будет. Тем более если через питер (минуя границы), то возможно и дешевле выйдет.

      Уж простите, но для тех кто видел как посыпался СССР, как-то хочется принязать отдельные регионы России между собой. Тогда дураки были «местные царьки», тогда как сейчас сначала бабки считать будут (при идеи отделится).

      Отредактировано: megajob~00:09 14.09.17
      #953759
      • Евгений Шупенич Евгений Шупенич
        14.09.1700:18:50

        Ребята!)) не переживайте!) я живу здесь, у них все есть!) поля свои сеют, техника клаасы и джон диры!) на 5млрд рублей они уже вложились, свинокомплексы работают лет 5, теперь еще на 4млрд!) я в шоке! видели бы вы наши поля года 4 назад!) сейчас все поля в технике, землю не найти! администрация изымает неиспользуемые земли!район и область преображаются. у людей есть работа! единственный минус-вонища от него))) но, обещают новый комплекс сделать не пахнущим)))

        #953765
        • megajob megajob
          14.09.1703:53:24

              Непатриотичненько так рассуждаете — каки таки джон диры? Росельмашевские нужно покупать и зерно «с материка завозить», а то их чего удомали «самостийностию болеть». Вам пример укрии нечем не пугает?

          #953794
          • Евгений Шупенич Евгений Шупенич
            14.09.1710:28:55

            где мы тут ростссельмаш найдем??? да и владельцы датчане.

            #953865
            • megajob megajob
              14.09.1711:51:46

              ростссельмаш

              Да пожалуйста, выбирайте

              Your text to link here…    

              А датчане зачем, не нам датчане не нужны — пусть валят вшивую данию.     «ту что падла творишь, разбозариваешь государственную собственность. Так никаких волостей на тебя не напасешся» ©    

              #953906
              • Евгений Шупенич Евгений Шупенич
                14.09.1711:54:50

                ну так привези и продай! обеспечь обслуживание и запчасти

                #953909
                • megajob megajob
                  14.09.1712:18:44

                  Вам поглумиться или впадлу позвонить на контанктные телефоны из ссылки?

                  #953916
          • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
            14.09.1723:05:28

            ГЫ! ДжонДиры с 2005 собираются в Оренбурге и Домодедово.

            На сей момент 60% комплектухи — местного производства. С возможностью установки либо двигателя либо Каммингса, либо ЯМЗ, причём Каммингсы тоже собираются в России.

            #954171
      • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
        14.09.1723:08:08

        А местные, пардон, работать где будут?

        Так что пусть строят, тем боле что датский инженер-строитель в интервью так лихо «шпрехал» «на языке родных осин»!

        #954173
  • serp_1 serp_1
    14.09.1708:48:07

    А Россия по свинине себя еще не полностью обеспечила? Может есть какие графики и по другим продуктам питания?

    По мясу вроде бы неплохая ситуация, как дела с овощами и фруктами?

    #953836
    • Нет аватара Zemos
      14.09.1718:55:19

      По свинине ещё чуток, максимум около 10 процентов. Но строят сейчас не мало и расширяют, по подсчётам если всё введут значит уже обеспечим, дальше развитие уже экспорт и слабые компании замещать.

      #954041
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