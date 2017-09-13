Под Калининградом заложен свинокомплекс мощностью до 20 тысяч тонн мяса в год

В Калининградской области в посёлке Ермаково Правдинского городского округа 12 сентября заложен камень, знаменующий начало строительства нового свинокомплекса АО «Правдинское СвиноПроизводство».

Мощность предприятия — 20 тысяч тонн мяса в год. Проект направлен на решение вопроса импортозамещения и обеспечения сырьем региональных мясоперерабатывающих предприятий.

«Правдинское СвиноПроизводство» вложило более пяти миллиардов рублей в экономику региона и планирует привлечь еще около четырех миллиардов, более чем вдвое увеличив объемы производства свинины.

Свинокомплекс был вынесен подальше от поселка, более того, он будет находиться в лесной зоне, поэтому до жителей не будет доноситься неприятный запах. Санитарно-защитная зона предприятия будет расширена, чтобы производство полностью соответствовало всем санитарно-экологическим нормам