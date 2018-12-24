В г. Лабытнанги (Ямал) открылся детский сад «Снежинка»

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В детском саду, рассчитанном на 300 мест, планируется разместить 16 групп, в их числе — четыре ясельные и 12 дошкольных. Общая площадь трёхэтажного здания более 13 тысяч м². Новый детский сад оборудован современной системой электронной безопасности «Умный дом»: в учреждении работают автоматизированный контроль доступа и многоуровневое видеонаблюдение. Кроме того, вход в каждую группу оснащен собственным электромагнитным замком.