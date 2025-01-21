На Полярном Урале открылся спортивный комплекс «Рай-Из»

© sever-press.ru

С открытием СК «Рай-Из» у жителей лабытнангского микрорайона Харп появилась возможность заниматься плаванием, волейболом, баскетболом и мини-футболом. Ранее для занятий этими видами спорта харповчане ездили в город. В спортивном комплексе площадью почти пять тысяч квадратных метров два этажа. На первом расположены гардероб, помещение охраны, буфет, спортивный зал с зоной разминки, инвентарная, тренерская, раздевалки с душевыми кабинами, сауна и комната отдыха. На втором этаже — 25-метровый бассейн на пять дорожек. Здесь также разместили тренерскую, инвентарную, комнату медсестры, зал силовой подготовки, помещения администрации. Спортивный комплекс назван в честь крупного горного массива и высочайшей горы Полярного Урала.

© sever-press.ru

Для спорткомплекса созданы 26 рабочих мест, из которых семь — тренерские. Группы еще формируются, но всего здесь будут заниматься не менее 170 юных ямальцев.

© sever-press.ru

В Харпе за короткий срок значительно выросли возможности для занятий физкультурой и спортом. Территория комплекса полностью благоустроена, обустроены автомобильные стоянки, проезды. Сам спортивный комплекс располагается в квартале Северном. Ввод его в эксплуатацию ставит точку в обустройстве большого образовательно-спортивного кластера. Так, в 2022 году здесь заработал центр единоборств «Северный характер ». Взрослые и дети занимаются в секциях борьбы, бокса, рукопашного боя, карате. Также популярны силовые виды — пауэрлифтинг и гиревой спорт. Минувшей осенью открылась реконструированная школа , а рядом есть новая лыжная база, которая тоже пользуется спросом.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

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