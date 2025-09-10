Предприятие в Лабытнанги будет производить косметический концентрат из пантов северных оленей для приготовления уходовой косметики. Продукция успешно прошла все лабораторные проверки на качество и безопасность, подтвердив свое соответствие стандартам. Помимо концентрата из пантов северных оленей, в цехах предприятия будут производиться и другие компоненты для косметических средств — экстракты дикоросов и вытяжка из икры сиговых рыб.

Производитель для работы на новом предприятии привлек технолога с десятилетним опытом работы в космецефтике. Закуплено специальное оборудование. Например, ультразвуковой котел российского производства для приготовления косметического сырья сделан по индивидуальному заказу и не имеет аналогов. Также установлены сушильные машины (дегидраторы), устройство для первичной обработки пантов, варочный котел для приготовления косметической продукции.

Новую линейку косметических средств с использованием концентрата из пантов планируется выпустить уже к концу года. В дальнейшем она дополнит продукцию торговой марки «Сила Севера», которая уже представлена на внутреннем и международном рынке, а также будет сертифицирована под национальным брендом «Сделано в России». Декларации соответствия косметического концентрата регламентам Таможенного союза уже получены.

К ноябрю на предприятии планируют разработать и сертифицировать шесть уходовых средств на основе пантов северных оленей. Дневной крем для лица уже успешно прошел лабораторные испытания.

Кроме того, предприятие по производству пантового сырья планирует выпускать биологически активные добавки к пище в виде капсул, опытные образцы уже проходят проверку в аттестованных лабораториях.

Ямальский бренд «Сила Севера» стал первым предприятием в регионе, получившим сертификат «Сделано в России» в категории «Надежность». Документ подтверждает высокое качество косметических средств, созданных из натуральных продуктов и дикоросов Крайнего Севера. Департамент экономики Ямала оказывает содействие производителям в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».