На Ямале открылось предприятие по переработке пантов северных оленей
Предприятие в Лабытнанги будет производить косметический концентрат из пантов северных оленей для приготовления уходовой косметики. Продукция успешно прошла все лабораторные проверки на качество и безопасность, подтвердив свое соответствие стандартам. Помимо концентрата из пантов северных оленей, в цехах предприятия будут производиться и другие компоненты для косметических средств — экстракты дикоросов и вытяжка из икры сиговых рыб.
Производитель для работы на новом предприятии привлек технолога с десятилетним опытом работы в космецефтике. Закуплено специальное оборудование. Например, ультразвуковой котел российского производства для приготовления косметического сырья сделан по индивидуальному заказу и не имеет аналогов. Также установлены сушильные машины (дегидраторы), устройство для первичной обработки пантов, варочный котел для приготовления косметической продукции.
Новую линейку косметических средств с использованием концентрата из пантов планируется выпустить уже к концу года. В дальнейшем она дополнит продукцию торговой марки «Сила Севера», которая уже представлена на внутреннем и международном рынке, а также будет сертифицирована под национальным брендом «Сделано в России». Декларации соответствия косметического концентрата регламентам Таможенного союза уже получены.
К ноябрю на предприятии планируют разработать и сертифицировать шесть уходовых средств на основе пантов северных оленей. Дневной крем для лица уже успешно прошел лабораторные испытания.
Кроме того, предприятие по производству пантового сырья планирует выпускать биологически активные добавки к пище в виде капсул, опытные образцы уже проходят проверку в аттестованных лабораториях.
Ямальский бренд «Сила Севера» стал первым предприятием в регионе, получившим сертификат «Сделано в России» в категории «Надежность». Документ подтверждает высокое качество косметических средств, созданных из натуральных продуктов и дикоросов Крайнего Севера. Департамент экономики Ямала оказывает содействие производителям в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
