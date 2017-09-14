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Энергетика и ТЭК

На строящемся энергоблоке № 4 Ростовской АЭС начался этап горячей обкатки оборудования

Сооружение энергоблока № 4 Ростовской АЭС вышло на финишную прямую. Специалисты приступили к последнему крупному этапу пуско-наладочных работ перед его включением в сеть — горячей обкатке оборудования.

Говоря о важности данного этапа, вице-президент по проектам в России АО ИК «АСЭ» Алексей Дерий отметил: «Горячая обкатка — это, фактически, имитация работы энергоблока. Испытания являются завершающими в программе подготовки к загрузке ядерного топлива. Все процессы будут проводиться на проектных параметрах».

В ходе горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности. Они также опробуют системы защиты первого и второго контура от превышения давления и проведут испытания работы главных циркуляционных насосов (ГЦН) на холодных и горячих параметрах реакторной установки. Кроме того, в программу испытаний входит проверка системы электропитания собственных нужд при режимах прерывания и полного обесточивания энергоблока, а также комплексная проверка системы управления и защиты реакторной установки.

«К концу октября нам необходимо будет обеспечить готовность технологических систем и помещений, а также провести все испытания с тем, чтобы принять комиссию Ростехнадзора и получить разрешение на загрузку топлива в реактор», — сообщил генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников в свою очередь отметил, что после завершения этапа горячей обкатки, рассчитанного на 32 суток, специалисты в рамках подготовки энергоблока № 4 к физическому пуску проведут ревизию основного и вспомогательного оборудования 1-го и 2-го контуров. «После этапа горячей обкатки будет произведена ревизия оборудования реакторной установки, по результатам которой уже будет получено официальное разрешение Ростехнадзора на физический пуск энергоблока, который мы планируем осуществить до конца 2017 года», — сказал он.

http://www.rosatom.ru/journalist/news/rostovskaya-aes-na-stroyashchemsya-bloke-4-nachalsya-etap-goryachey-obkatki-oborudovaniya/

Ростовская АЭС, Росатом, ВВЭР-1000
  • SergeySeverny SergeySeverny
    15.09.1705:54:29

    вот это темпы!!! однако в два раза быстрее планов сделают!++

    #954226
    • shigorin shigorin
      15.09.1706:41:52

      Тут лучше не загадывать, есть и проблемы. Надеюсь, разрешимые.

      Отредактировано: shigorin~06:42 15.09.17
      #954245
      • Сера Бэб Сера Бэб
        15.09.1709:06:41

        Проблемы есть при любой стройке. По крайней мере у нас нет таких проблем как, например, у AREVA с её «охренительным» проектом АЭС «Окилуото» в Финляндии.

        AREVA выиграла тендер в 2003 году и обязалась построить свой EPR-1600 поколения III (!!!) в 2009 году за 3,2 млрд. бакчей.

        В итоге, ожидаемая дата ввода объекта — конец 2018 года (+ 9 лет), ожидаемая стоимость — 8,5 млрд. бакчей (+5,3 млрд.), многочисленные судебные разбирательства между генподрядчиком и субподрядчиками (в частности, Siemens) с миллиардными претензиями друг к другу, бесконечные нарушения стандартов (одно только участие в проекте польского производителя бетона для многоэтажек уже вызывает громкий смех и опасение), использование дешёвых материалов при изготовлении собственно самого реактора (!!!) и т. д. и т. п. и пр. И это всё происходит в Финляндии под балтийским боком России при строительстве энергоблока поколения III. И где все эти крики о строящейся «небезопасной АЭС» руководителей и официальных лиц Прибалтики???

        А мы знай себе строим АЭС с реакторами поколения III+ и в ус не дуем! Так что понятие «проблема» относительное, как вообщем-то и всё в этом мире))

        #954269
        • MagiRus MagiRus
          15.09.1709:51:37

          AREVA выиграла тендер в 2003 году и обязалась построить свой EPR-1600 поколения III (!!!) в 2009 году за 3,2 млрд. бакчей.

          В итоге, ожидаемая дата ввода объекта — конец 2018 года (+ 9 лет), ожидаемая стоимость — 8,5 млрд. бакчей (+5,3 млрд.)

          Только не долларов, а евро.

          #954278
  • Николай Сеземин
    15.09.1712:58:25

    Почитал комментарии. По факту — реально хороший темп строительства, учитывая, что все-таки не многоквартирный дом строят, а сложнейший инженерный объект с огромный количеством высокотехнологичного оборудования. Энергоблок уникальный, в мире никто такие строить не умеет, как мы знаем, и это факт. Что касается проблем — друзья, чем сложнее процесс, тем больше проблем, нужно знать лишь как их решать и на опыте уже избегать. И пока все удается.

    #954343
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