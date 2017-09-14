На строящемся энергоблоке № 4 Ростовской АЭС начался этап горячей обкатки оборудования

Сооружение энергоблока № 4 Ростовской АЭС вышло на финишную прямую. Специалисты приступили к последнему крупному этапу пуско-наладочных работ перед его включением в сеть — горячей обкатке оборудования.

Говоря о важности данного этапа, вице-президент по проектам в России АО ИК «АСЭ» Алексей Дерий отметил: «Горячая обкатка — это, фактически, имитация работы энергоблока. Испытания являются завершающими в программе подготовки к загрузке ядерного топлива. Все процессы будут проводиться на проектных параметрах».

В ходе горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности. Они также опробуют системы защиты первого и второго контура от превышения давления и проведут испытания работы главных циркуляционных насосов (ГЦН) на холодных и горячих параметрах реакторной установки. Кроме того, в программу испытаний входит проверка системы электропитания собственных нужд при режимах прерывания и полного обесточивания энергоблока, а также комплексная проверка системы управления и защиты реакторной установки.

«К концу октября нам необходимо будет обеспечить готовность технологических систем и помещений, а также провести все испытания с тем, чтобы принять комиссию Ростехнадзора и получить разрешение на загрузку топлива в реактор», — сообщил генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников в свою очередь отметил, что после завершения этапа горячей обкатки, рассчитанного на 32 суток, специалисты в рамках подготовки энергоблока № 4 к физическому пуску проведут ревизию основного и вспомогательного оборудования 1-го и 2-го контуров. «После этапа горячей обкатки будет произведена ревизия оборудования реакторной установки, по результатам которой уже будет получено официальное разрешение Ростехнадзора на физический пуск энергоблока, который мы планируем осуществить до конца 2017 года», — сказал он.