В Ингушетии открыт специализированный центр профессиональной подготовки дзюдоистов
В Ингушетии в торжественной обстановке открыли первый в республике специализированный центр профессиональной подготовки дзюдоистов.
Спорткомплекс для дзюдоистов на 500 зрительских мест построен в Насыр-Кортском округе. В здании разместились медпункт, комната отдыха для тренерского состава, душевые кабинки, раздевалки и тренажерный зал.
Созданные условия в новом спортцентре позволяют проводить соревнования как регионального, так и всероссийского масштаба.
15.09.1700:37:36