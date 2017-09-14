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Спортивные объекты

В Ингушетии открыт специализированный центр профессиональной подготовки дзюдоистов

В Ингушетии в торжественной обстановке открыли первый в республике специализированный центр профессиональной подготовки дзюдоистов.

Спорткомплекс для дзюдоистов на 500 зрительских мест построен в Насыр-Кортском округе. В здании разместились медпункт, комната отдыха для тренерского состава, душевые кабинки, раздевалки и тренажерный зал.

Созданные условия в новом спортцентре позволяют проводить соревнования как регионального, так и всероссийского масштаба.

http://www.ingushetia.ru/news/pervyy_v_ingushetii_spetsializirovannyy_kompleks_po_dzyudo_v_chest_pobedy_khasana_khalmurzaeva_na_ol/

Ингушетия, спортивные объекты
  • Е.Юрий Е.Юрий
    15.09.1700:37:36

       Название очень порадовало — вот если бы к каждой победе спортсменов приурочивали строительство спортивных объектов…   

    #954196
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