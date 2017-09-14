В Ингушетии открыт специализированный центр профессиональной подготовки дзюдоистов

В Ингушетии в торжественной обстановке открыли первый в республике специализированный центр профессиональной подготовки дзюдоистов.

Спорткомплекс для дзюдоистов на 500 зрительских мест построен в Насыр-Кортском округе. В здании разместились медпункт, комната отдыха для тренерского состава, душевые кабинки, раздевалки и тренажерный зал.

Созданные условия в новом спортцентре позволяют проводить соревнования как регионального, так и всероссийского масштаба.