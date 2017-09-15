В Амстердаме представили российский передвижной портативный телевизионный комплекс

В Амстердаме проходит международная выставка теле- и радиооборудования International Broadcast Convention 2017.

На главной площадке российской экспозиции в павильоне 8 (стенд B15) представлен портативный передвижной телевизионный комплекс, построенный преимущественно на отечественном оборудовании. Отмечается, что он способен выполнять широкий спектр задач по созданию, обработке, монтажу, передаче и выводу в эфир видеоконтента любой сложности, по некоторым параметрам превосходя зарубежные аналоги.

«В этом году мы выставляемся под эгидой Российского экспортного центра. Это российская государственная поддержка. Здесь представлено огромное количество российских наработок, благодаря которым возможно возвести практически любой телецентр любого масштаба», — рассказал RT Антон Бакланов, директор по развитию компании «Системный дом «Деловые партнёры», которая выступает оператором выставки.

По словам Бакланова, телекомплекс — это «первое мобильное уникальное решение, базирующееся на российских технологиях».

«То есть, по сути, вы можете привезти его в любую точку мира и организовать канал — и всё это базируется на российских технологиях», — заявил он, подчеркнув важность такой разработки «в эпоху импортозамещения».

Отмечается, что настоящим сердцем системы является первый отечественный микшер «Одиссей» — портативное и надёжное решение, способное удовлетворить большинство запросов профессионального сообщества. В качестве резерва используется программный микшер компании SoftLab-NSK.