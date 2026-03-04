Wink становится своим: первые российские приставки сошли с конвейера
Завод «Цифровые Телевизионные Системы» (в составе «Технополиса GS») отгрузил первую партию отечественных Wink Box Mini для «Ростелекома». Ранее эти устройства производились исключительно в Китае.
Общий вес дебютной поставки составил восемь тонн — это 21 500 SMART ТВ-приставок. Для их перевозки потребовались две большегрузные фуры. Серийная сборка Wink Box Mini стартовала в Калининградской области в конце декабря. Конвейер работает в высоком темпе: ежедневно «ЦТС» способен производить до 2400 приставок, одно устройство выпускается каждые 15-20 секунд Над выполнением заказа трудится более 70 человек. Завод планирует отгрузить заказчику еще почти 50 000 устройств. Перенос сборки в Россию и запуск производства на «ЦТС» стали очередным шагом в локализации электроники.
