В Орловской области открыт Центр кодирования и мультиплексирования цифрового телевидения

Создание цифровой сети эфирного вещания на территории Орловской области осуществляется в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

Строительство станций в рамках перехода на цифровое вещание в регионе стартовало в 2014 году, в конце которого были запущены пять первых объектов. Еще два начали работу в 2015 году, основная доля, 22 объекта, пришлась на 2016 год. Всего в рамках цифровизации в Орловской области было запущено тридцать комплексов цифрового вещания.

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