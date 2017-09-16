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Информационные технологии

В Орловской области открыт Центр кодирования и мультиплексирования цифрового телевидения

Создание цифровой сети эфирного вещания на территории Орловской области осуществляется в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

Строительство станций в рамках перехода на цифровое вещание в регионе стартовало в 2014 году, в конце которого были запущены пять первых объектов. Еще два начали работу в 2015 году, основная доля, 22 объекта, пришлась на 2016 год. Всего в рамках цифровизации в Орловской области было запущено тридцать комплексов цифрового вещания.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=10462

телевидение
  • Human RS Human RS
    16.09.1720:24:26

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    #954718
    • Нет аватара Gagarin Ura
      17.09.1700:59:35

      Насколько экономически целесообразно и актуально развертывания и содержание у нас, при наших размерах страны, федеральной (государственной) наземной цифровой сети вещания с учетом того, что уже сейчас некоторые операторы спутникового теле- и радиовещания предоставляют комплекты абонентского оборудования бесплатно и взимают минимально возможную абонентскую плату за просмотр пакетов каналов, куда на бесплатной основе входят все основные федеральные и региональные каналы?

      Отредактировано: Gagarin Ura~01:01 17.09.17
      #954827
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