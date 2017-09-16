Новости строительства Курской АЭС-2

С начала сооружения Курской АЭС-2 специалисты выполнили на площадке ряд работ по электроснабжению, наружному ограждению и освещению территории, приспособлению складов базы УПТК, открытой площадки складирования материалов и конструкций с двумя козловыми кранами грузоподъемностью 100 тонн. К настоящему времени сформирована территория строительно-монтажной базы, идут работы по сооружению объектов стройбазы. Введен в эксплуатацию автодорожный мост через р. Сейм.

В стадии завершения находятся работы по сооружению временной автомобильной дороги к карьеру песка у д. Липино. Выполняются работы по строительству и усилению автомобильных дорог области, необходимых для обеспечения сооружения Курской АЭС-2.

Главная задача текущего, 2017 года — окончание работ по замещению грунтов на участке 1-го реакторного здания и начало армирования фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 1. Для этого ведутся работы по формированию песчаного и песчано-гравийного основания под главный корпус энергоблока № 1.

Строительство Курской АЭС-2