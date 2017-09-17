

На заводе «Уралкабель» запустили новую экструзионную линию стоимостью 750 тыс. евро

На заводе «Уралкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) ввели в эксплуатацию итальянскую экструзионную линию стоимостью около 750 тысяч евро.

Новое оборудование предназначено для наложения изоляции и оболочки на токопроводящую жилу (ТПЖ) кабеля. Его производительность в 10 раз больше, чем у старой экструзионной линии, которая на данный момент демонтирована.

«Скорость операций на итальянской линии производства компании Frigeco — до 800 метров в минуту. На старом оборудовании она не превышала 100 метров в минуту. Кроме того, сейчас мы можем изолировать ТПЖ с сечениями от 0,35 до 16 мм2. Раньше существовало ограничение — от 0,75 мм2 до 6 мм2», — пояснила главный технолог АО «Уралкабель» Ольга Иванова.

Старый экструдер мог перерабатывать три вида материала, новый — вдвое больше. К примеру, на нем можно накладывать изоляцию и оболочку из сшитого полиэтилена и безгалагенного компаунда. Это современные материалы, которые увеличивают пропускную способность кабеля, помогают ему выдерживать высокие температуры и обеспечивают низкую токсичность при воздействии огня. Безгалогенные кабели используются в соцучреждениях и в местах массового скопления людей, например, в метрополитене.

«Новое оборудование даст нам возможность повысить качество нашей продукции и в 5-6 раз увеличить объемы выпуска кабелей для передачи электроэнергии, для управления различными механизмами, а также термоэлектродных проводов, которые используются в том числе в авиатехнике», — отметил директор АО «Уралкабель» Алексей Жужин.