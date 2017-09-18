Ленинградская АЭС-2: на строящемся блоке № 1 успешно завершена горячая обкатка

На строящемся энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС-2 успешно завершился самый масштабный период пуско-наладочных работ — горячая обкатка реакторной установки. Это один из последних крупных этапов перед включением нового энергоблока в сеть.

Подводя итоги выполненных работ, главный инженер строящейся Ленинградской АЭС Александр Беляев сказал: «Максимальный набор предпусковых испытаний показал, что оборудование и технологические системы энергоблока, работая при эксплуатационных параметрах, соответствуют своим проектным характеристикам». Он также отметил, что пуско-наладочные работы на этапе горячей обкатки выполнены в требуемые сроки и в должном объеме. В общей сложности, специалисты провели почти 80 самых разнообразных испытаний: обкатали более 100 часов на горячих параметрах (при температуре порядка +2800 градусов С) четыре главных циркуляционных насосных агрегата, продули собственным паром главные паропроводы, проверили систему электропитания собственных нужд, системы управления и защиты реакторной установки, выполнили испытания главных предохранительных клапанов парогенераторов и компенсатора давления и многие другие операции.

На заключительной стадии горячей обкатки специалисты провели комплексные испытания технологических систем безопасности. «Мы проверили работу спринклерной системы, сымитировали максимальную проектную аварию, эквивалентную полному разрыву главного циркуляционного трубопровода и течи из него теплоносителя, протестировали работающие в проектных аварийных режимах технические средства автоматических систем управления технологическими процессами. Кроме того, еще раз отработали алгоритм действий оперативного персонала в аварийной ситуации», — рассказал о сути испытаний начальник реакторного цеха строящейся Ленинградской АЭС Виталий Шутиков.

Константин Зелевский, заместитель технического руководителя пуска строящегося энергоблока № 1 АО «Атомтехэнерго» подчеркнул: «На зарубежных АЭС подобные испытания систем безопасности не проводятся. Наши зарубежные коллеги считают их избыточными, и полагаются исключительно на проведенные расчеты. У российских специалистов подход к проектированию и воду энергоблока в эксплуатацию достаточно консервативный: чтобы окончательно подтвердить безопасность и надежность энергоблока, мы предпочитаем проводить натурные испытания систем». Окончание горячей обкатки дает старт ревизии основного и вспомогательного оборудования — завершающему этапу в преддверии физического пуска самого мощного и современного энергоблока Ленинградской атомной станции. Его пуск намечен на 2017 год.