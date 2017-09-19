В Санкт-Петербурге открылся новый детский сад с яслями

Кирпичное здание детского сада № 33 по адресу Проспект Стачек, 192/2 площадью 5 тыс кв. метров возведено Комитетом по строительству.

Здесь организовано 11 групп, в том числе шесть групп — для детишек самого младшего возраста (1,5-3 года). В новом детском саду работает молодой профессиональный коллектив, средний возраст сотрудников — 36 лет.

В современном здании есть бассейн,музыкальный и спортивный зал. На оснащение кабинетов и групповых комнат выделено 25 млн рублей. Здесь установлены сенсорные мультимедиаэкраны, которые используются в образовательном процессе. Установлена система видеонаблюдения и противопожарная система с особой зоной, где в случае пожара можно спрятаться не менее, чем на два часа.

За последние пять лет, считая текущий год, в Петербурге создано более 50 тыс. мест для дошколят. Только в сентябре этого года в Петербурге начали работу шесть новых детских садов, например, четыре из них открылись в Невском районе, подробнее об этом можно прочесть здесь .