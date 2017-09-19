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Армия и Флот

Минобороны получило первый в этом году полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф»

Предприятие-изготовитель поставило Минобороны России первый в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу.

Составные части С-400 в различные сроки поставлялись предприятиями на полигон Капустин Яр, после чего были проведены их стыковка и настройка.

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12142749@egNews

Армия, С-400
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